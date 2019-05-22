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Владивосток избавляется от старых покрышек
Согласно новым Правилами благоустройства города, до 1 августа ТСЖ и УК должны демонтировать с придомовых территорий и передать на утилизацию все автопокрышки, которыми жильцы оградили клумбы и детские площадки. Уложиться в установленный срок представляется нереальным, поэтому администрация Владивостока обратилась к депутатам городской думы с просьбой продлить этот срок до 1 августа 2020 года.
Суть в том, что единственное в городе предприятие по переработке шин - завод «ЭкоСтар Технолоджи» - работает на пределе проектных мощностей. И хотя за последние два месяца здесь приняли на переработку 350 тонн покрышек - в 10 раз больше, чем за все предыдущие годы, - на городских улицах по-прежнему можно увидеть брошенные отработанные автопокрышки, часть которых складируют на обочинах дорог. По словам специалистов предприятия, все они будут вывезены и утилизированы, но на это требуется время.
Старые, отработанные покрышки в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.
«Сама инициатива утилизации, безусловно, правильная, - заявил начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Григорий ПЕЙХВАССЕР, - но при ее реализации возникло несколько проблем. Так сложилось, что шины на придомовых территориях Владивостока являются не столько элементом украшения, сколько служат защитой от недобросовестных автолюбителей. Шины ограждают территории клумб и детских площадок и защищают их от паркующихся машин. В связи с этим, мы получили десятки писем от старших по дому с просьбами оставить шины, если не навсегда, то хотя бы еще на какое-то время. Чтобы управляющие компании могли найти альтернативу, а жители - деньги. Ведь любой забор вместо шин будут оплачивать граждане».
Второй сложностью, по словам Григория Пейхвассера, стал тот факт, что утилизировать шины одномоментно просто невозможно. Учитывая эти факторы, администрация города обратилась в думу Владивостока с предложением продлить сроки до 1 августа 2020 года.
Если депутаты пойдут городским властям навстречу, управляющие компании и ТСЖ получат дополнительное время на то, чтобы демонтировать покрышки, а «ЭкоСтар Технолоджи» - их переработать.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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