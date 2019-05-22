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Владивосток украсят "Бурдугузами"
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АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее АО «Наш дом – Приморье»), на балансе которой стоят отели на Корабельной набережной и мысе Бурном, передаст долгострои покупателю уже в июне текущего года. Срок передачи объектов прописан в договоре купли-продажи гостиниц, подписанном 25 апреля 2019 года. Будущее долгостроев определят структуры, принадлежащие известному российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ.
О предстоящей передаче гостиниц газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе администрации Приморья со ссылкой на АО «Дальинвестгрупп». Напомним, что несостоявшиеся «Хаятты» за 3,84 млрд рублей купило подконтрольное холдингу En+ Group Олега Дерипаски ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», в апреле оказавшееся единственным участником очередного аукциона по продаже гостиниц.
Условия прошедших 15 апреля торгов оговаривали, что договор купли-продажи каждой из гостиниц заключается между собственником и победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона. Аналогичные условия действуют и в случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника – что, собственно, и произошло. При этом у ООО «Парк-отель «Бурдугуз» возникло право приобрести гостиницу на мысе Бурном за 2,16 млрд рублей, а гостиницу на Корабельной набережной – за 1,68 млрд рублей (обе суммы указаны с учетом НДС).
Добавим, что в аукционной документации содержался пункт о том, что оплата цены продажи отелей должна состояться в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. В конце апреля во время отчета перед депутатами Законодательного Собрания губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО заявил о том, что из уплаченной за гостиницы суммы бюджет Приморского края реально может рассчитывать на 500-600 млн рублей.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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