Штормовое предупреждение

Нововведения свидетельствуют о реальной угрозе демонтажа «исторического принципа» в рыбной отрасли

Первые крабовые аукционы в России планируется провести нынешним летом, а победители торгов смогут осваивать квоты добычи валютоемкого объекта в инвестиционных целях уже со следующего года. Нововведения свидетельствуют о реальной угрозе демонтажа «исторического принципа» в рыбной отрасли. На этом фоне важной новостью прошлой недели стал уход Германа ЗВЕРЕВА с должности президента Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Известный управленец возглавлял АДМ на протяжении 11 лет, за эти годы она стала одним из самых влиятельных рыбацких объединений в мире. Г-н Зверев сосредоточится на работе во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и Общественном совете при Росрыболовстве, от твердости позиции которых, в том числе, зависит будущий вектор развития отрасли.

Федеральный закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом России 1 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Подзаконные акты по крабовым аукционам уже разработаны и направлены в Госдуму и в Совет Федерации. В ближайшие дни они будут размещены в интернете для общественного обсуждения.

Доходы уже подсчитали, о потерях «забыли»

Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота.

Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября, срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

В законе прописывается срок инвестиционных соглашений, которые заключаются по результатам проведения аукционов: не более пяти лет. До истечения этого срока победители крабовых аукционов должны будут «реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ».

В бюджет РФ на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей.

Время поджимает

Первый аукцион по квотам на вылов краба планируется провести до 1 сентября, сообщил глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ после заседания Дальневосточного научно-промыслового совета в Петропавловске-Камчатском на прошлой неделе.

«Наша задача - в максимально сжатые сроки принять все подзаконные акты. Не только принять акты, но и провести аукционы. Мы надеемся, что до 1 сентября сможем провести первые аукционные процедуры. Мы ставим планку (по аукционам – Прим. авт.) - 1 сентября, так как надо будет заключить договоры с победителями аукционов. У нас в законе предусмотрен срок - до 1 ноября победители аукционов смогут получить право осуществлять вылов (крабов) уже на следующий год. Поэтому мы надеемся, что, как минимум, первый этап аукционов сможем провести до 1 сентября», - сказал он.

Не исключено, что торги будут проводиться поэтапно, в том числе в 2020 году.

«Возможно, разобьем на этапы проведение аукционов, часть будет проведена в 2020 году. Но это решение еще будет обсуждаться и приниматься чуть позже», - сказал г-н Шестаков.

Есть чем гордиться

Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев на общем собрании ассоциации сообщил о том, что он покидает должность президента. Собрание 14 мая утвердило отчет о деятельности АДМ в 2018 году, проделанная работа в прошедшем году была высоко оценена входящими в ассоциацию предприятиями. Участники отметили огромный вклад Германа Зверева в развитие и становление ассоциации. По просьбе участников общего собрания он остался в составе коллегиального органа управления - в Совете АДМ.

Ранее Герман Зверев был избран президентом АДМ на пятый срок – беспрецедентный случай для российских ассоциаций рыбной отрасли.

Основной задачей ассоциации в этот период было осуществление эффективного импортозамещения на рынке отечественной рыбной продукцией с одновременным наращиванием экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня доля минтая российского производства на внутреннем рынке превышает 90%, за последние 5 лет поставки отечественной продукции из минтая на внутренний рынок увеличились вдвое, а ее импорт сократился вдвое.

«Рост объемов производства был возможен только при условии восстановления популяции минтая на Дальнем Востоке. АДМ последовательно внедряла природоохранные инициативы, которые внесли вклад в устойчивый рост запасов минтая и позволили достигнуть высоких результатов по насыщению внутреннего рынка, увеличению экспорта, поступлений валютной выручки и налогов во все уровни бюджета РФ. По инициативе АДМ внедрены и применяются по сей день меры государственного регулирования промысла, финансируется целый ряд научно-исследовательских проектов и программ, направленных на сохранение и рациональное использование запасов минтая», - сказал Герман Зверев.

Одним из самых значительных успехов ассоциации является получение в 2013 году международного экологического сертификата тралового промысла минтая в Охотском море по программе Морского попечительского совета (MSC). Это позволило предприятиям-членам АДМ увеличить выпуск филе минтая морской заморозки в 2,3 раза – с 24 тыс. тонн в 2012 году до 54 тыс. тонн в 2017 году. В 2018 году сертификат был продлен еще на 5 лет.

«Сертификация промысла является важнейшей частью внешнеэкономической стратегии РФ до 2020 года. Наличие эко-сертификата является обязательным условием для доступа российского минтая на развитые рынки сбыта, прежде всего - рынок Евросоюза. Крайне важно, что процедура сертификации MSC способствует снижению и противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому (ННН) промыслу водных биоресурсов», - рассказал Герман Зверев.

Новым президентом АДМ избран Алексей БУГЛАК который ранее занимал пост вице-президента Ассоциации. «Большой опыт в работе ассоциации и экспертиза в вопросах регулирования рыбной отрасли имеют высокую ценность для дальнейшей продуктивной работы нашего объединения, поэтому предприятия-члены Ассоциации добытчиков минтая единогласно поддержали предложение обратиться к Герману Звереву с просьбой остаться в Совете Ассоциации», - подчеркнул г-н Буглак.

По словам нового президента АДМ, сегодня перед Ассоциацией стоят не менее амбициозные задачи. Это экологическая сертификация новых районов промысла минтая, без которой невозможно дальнейшее наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие нового маркетингового направления. В ближайшее время запланирован запуск и реализация маркетинговой программы по продвижению и популяризации минтая на внутреннем рынке и формированию бренда российского минтая на международном уровне. Ассоциация, как и прежде, намерена активно работать с регулятором по вопросам управления промыслом минтая, а также продолжит взаимодействие с научными институтами и поддержку научно-исследовательских проектов.

Что касается Германа Зверева, то он продолжает возглавлять ведущее в России объединение рыбаков – ВАРПЭ, является председателем Общественного совета при Росрыболовстве, вице-президентом РСПП, участником и членом ряда правительственных комиссий и межведомственных групп.

«На недавно состоявшейся Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса была отмечена реальная угроза демонтажа «исторического принципа» в рыбной отрасли, поэтому мне необходимо сосредоточиться на работе во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и Общественном совете при Росрыболовстве», - заявил Герман Зверев.

Без трудностей - никак

Глава Росрыболовства заявил ТАСС, что на данный момент рыбопромышленники подали в ведомство 44 заявки на строительство судов под инвестиционные квоты, 33 судна уже строятся.

«По инвестиционным квотам у нас уже заключены соглашения, и строятся 33 судна и 22 рыбоперерабатывающих завода. Сейчас в рамках следующего этапа уже подано заявок еще на 11 судов, то есть, в целом у нас будет 44 судна. Пять судов уже спущено на воду, и в целом реализация программы позволит значительно обновить и модернизировать флот. Мы провели оценку, в Северном бассейне порядка 65%, а на Дальневосточном бассейне порядка 25% (будет обновлено» именно по мощностям», - сказал Илья Шестаков.

По оценке главы Росрыболовства, программа реализуется хорошо, хотя есть трудности, связанные со строительством «на некоторых верфях». О каких именно трудностях и объектах идет речь, г-н Шестаков не уточнил. По его словам, реализация программы позволит нарастить мощности для освоения неиспользуемых сейчас водных биологических ресурсов.

У рыбаков свое видение ситуации – они утверждают, что возможная инициатива поэтапного увеличения механизма представления квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели может привести к убыточности части реализуемых инвестиционных проектов и грозит ухудшением условий финансирования отрасли.

«Есть несколько замечаний» и у полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. Они «не принципиального характера, но важные», подчеркнул он.

«Например, связанное с процедурой приемки предприятий. Она недостаточно прозрачна. Мы договорились, что она будет доработана, чтобы у инвестора не было рисков, чтобы он понимал, что если выполнил все обязательства перед государством, то получит квоты в срок. Эти обязательства должны быть четко ограничены интересами государства - объемом производства, должен быть закончен инвестиционный цикл», - отмечал ранее г-н Трутнев.

Досье "Золотого Рога": В состав АДМ входят 32 рыбодобывающих предприятия с совокупным объемом вылова около 1,8 млн тонн рыбы и морепродуктов. На долю предприятий - членов АДМ приходится более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова минтая. Предприятия АДМ производят высококачественную рыбопродукцию, отвечающую мировым стандартам. На судах компаний, входящих в АДМ, производится 99% филе минтая морской заморозки, 80% минтая мороженого обезглавленного и 83% мороженой икры минтая российского производства.

На фото: Рыбопромышленники видят угрозу исторически сложившимся основам бизнеса.

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