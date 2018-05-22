Строители поделились с главой Приморья наболевшими вопросами

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с представителями строительной сферы. Главной темой стало обсуждение проблемных вопросов, препятствующих успешному развитию отрасли в крае.

В мероприятии приняли участие руководители более 40 приморских компаний – саморегулируемых организаций, строительных, подрядных, проектных и научных предприятий, компаний по производству стройматериалов.

Андрей Тарасенко отметил, что сегодня одна из главных проблем на Дальнем Востоке – отток населения. Во многом причиной нежелания людей оставаться в регионе является высокая стоимость жилья. Необходимо строить квартиры по доступной цене, при этом при возведении домов должна создаваться и вся сопутствующая инфраструктура – парковки, детские площадки, зоны отдыха.

Кроме того, в настоящее время перед регионом стоит множество задач, связанных со строительством новых объектов в сфере культуры, спорта, образования. Нужны компетентные, готовые качественно работать специалисты, однако в крае «нет строительного эшелона». Вместе с тем, очень важно привлекать к работе именно местные компании, ведь это дает возможность обеспечивать рабочими местами приморцев и пополнять региональный бюджет.

«Хотелось бы услышать, какие у вас проблемы, что сделать, чем помочь, чтобы отрасль развивалась. Мы готовы давать землю, договариваться с вами», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Строители поделились с главой края наболевшими вопросами. Так, речь шла о сложностях в получении и оформлении земельных участков, осуществлении межведомственного взаимодействия при выдаче организациям разрешений на строительство и технологическое присоединение, о взаимодействии между строителями и административными организациями при создании социальной инфраструктуры на территории строящихся новых микрорайонов.

Отдельное внимание уделено вопросам, связанным с необходимостью изменения концепции застройки Владивостока – от точечной к комплексной. Также озвучена проблема нехватки кадров. По словам строителей, молодежь не хочет идти в отрасль, с каждым годом специалистов в регионе становится всё меньше. Отмечено, что краю необходима программа подготовки кадров.

Особый акцент сделан на работе региональных производителей строительных материалов. Подчеркнуто, что для их поддержки в ближайшее время будет проработан вопрос о создании механизма субсидирования строительных организаций, закупающих сырье у приморских производителей.

Также на встрече рассмотрены конкретные сложности, возникшие у строительных компаний во время возведения новых объектов. Например, директор ООО «Новый дом» Галина Шамыгина рассказала, что уже в течение двух лет не может подключить земельный участок к инженерным сетям, так как он расположен в зоне, принадлежащей Министерству обороны.

«Мы выиграли этот участок на аукционе, но потом оказалось, что территория принадлежит военным. Сейчас сам участок мы вывели из-под запрета, а земли вокруг него остаются в ведении Минобороны, поэтому мы не можем провести присоединение. Два года упущено», – поделилась она.

Врио Губернатора отметил, что с Министерством обороны России достигнута договоренность о том, что земли, находящиеся в пользовании ведомства, но не используемые по назначению, будут переданы в собственность края при наличии заявки. Глава края поручил профильному департаменту подать сведения о данном участке.

По итогам встречи решено создан специальный ресурс, куда все заинтересованные представители отрасли смогут направлять информацию о проблемах, возникших при строительстве, а также предложения по улучшению условий работы градостроительной сферы Приморья.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, определяющий стратегию социально-экономического развития государства на ближайшие годы. Согласно документу, к 2024 году количество вводимых квадратных метров жилья в стране должно быть увеличено до 120 миллионов в год.

Отметим, в Приморье за 2017 год введено в строй 418 тысяч квадратных метров жилья.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток