Сто лет граница на замке

В год своего 80-летия Приморский край, созданный как форпост России на Тихом океане, вместе со всей страной отмечает и 100 лет со дня образования Пограничной службы

Праздничные мероприятия, появященные 100-летию со дня образования Пограничной службы, пройдут во Владивостоке в День пограничника 28 мая 2018 года. Сто лет назад именно в этот день был принят Декрет СНК РСФСР «Об учреждении пограничной охраны».

За эти годы Пограничная служба России претерпела не одно преобразование, но задача по охране государственной границы осталась неизменной. Сегодня охрана рубежей государства, внутренних морских вод, исключительной экономической зоны, континентального шельфа возложена на пограничные органы Федеральной службы безопасности.

Закономерно, что история нашего края неразрывно связана с пограничниками, поскольку сам регион является приграничьем - с трех сторон расположены сухопутные и морские рубежи страны. В памяти приморцев живы героические события на озере Хасан, пограничный конфликт на острове Даманский... Тогда ценой своих жизней пограничники обеспечивали неприкосновенность наших границ. Именами многих пограничников, охранявших рубежи Отечества на приморской земле, названы населенные пункты, железнодорожные станции, улицы городов и поселков, морские суда.

Сегодня обстановка на границе, на участке ответственности приморского Пограничного управления, остается спокойной и стабильной. Во многом этому способствует подбор кадров, состоящих из профессионалов, и оснащение границы современными техническими средствами. Они помогают пограничникам в их работе, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Но, как и во времена легендарного следопыта Никиты КАРАЦУПЫ, надежными и верными помощниками пограничников остаются служебные собаки. С их помощью и сегодня задерживают нарушителей границы, выявляют контрабандные грузы и товары.

К сожалению, злоумышленники в целях обогащения ищут все новые возможности для вывоза за рубеж дериватов диких животных и дикоросов, которыми богат Дальний Восток. Это части амурского тигра, рога марала, клыки моржа, дальневосточный трепанг и краб, женьшень и даже бивни мамонта, сохранившиеся в вечной мерзлоте Якутии. Так, недавно в порту Владивосток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку вывоза за рубеж в нарушение требований российского законодательства более 4,5 тонн бивней мамонта. С таким объемом древних ископаемых приморские пограничники столкнулись впервые, сообщает пресс-группа управления.

Якутская фирма-отправитель снабдила груз всеми необходимыми документами на вывоз за рубеж, в соответствии с которыми большая часть партии не представляла культурной ценности и оценивалась менее чем в 2 млн рублей. Это вызвало большие сомнения у пограничников. Экспертиза показала, что бивни и их части представляют собой сырье наилучшего качества и являются культурной ценностью, многие музеи с радостью включили бы их в свою коллекцию. По подсчетам специалистов, общая стоимость партии останков древних млекопитающих составляет более 340 миллионов рублей. И это далеко не единичный факт.

Едва открылась навигация маломерных судов 2018 года, как для пограничников вновь наступила горячая пора – браконьеры вышли на промысел краба. Объемы краба, изъятого из незаконного оборота сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, впечатляют – только за одну неделю апреля было выявлено более 9 тонн незаконно добытого гидробионта. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятых биоресурсов может составлять более 8 млн рублей.

Не менее изобретательны и те, кто ввозит в Россию в обход установленных правил товары народного потребления. Только за 2017-2018 годы, по сообщению пресс-группы управления, стоимость изъятых приморскими пограничниками из незаконного оборота товаров и предметов превысила сотни миллионов рублей.

Приморские пограничники стоят на страже морских границ. В море сегодня несут службу современные быстроходные пограничные сторожевые корабли и катера. Размещенные на них вертолетные комплексы дают возможность проводить разведку с воздуха, охватывая при этом значительную часть морской акватории. За нарушения правил промысла, незаконную добычу и реализацию водно-биологических ресурсов сотрудники Пограничного управления ежегодно задерживают десятки иностранных и российских рыбопромысловых судов, пресекают деятельность незаконных цехов, в которых ведется переработка и хранение морепродуктов.

Присвоение городу Владивостоку статуса Свободного порта, проведение международных форумов самого высокого уровня, другие масштабные преобразования края, растущий поток туристов вносят свои коррективы в деятельность Пограничного управления. С момента вступления в силу Закона об упрощенном визовом режиме, по электронной визе Приморский край посетили порядка 10 тысяч иностранцев, - сообщает пресс-группа управления. Подразделения пограничного контроля в пунктах пропуска переоснащаются самой современной техникой, позволяющей максимально сократить время проверки граждан и транспорта.

Благодаря взаимодействию пограничных ведомств и береговых охран стран северной части Тихого океана сокращено до минимума количество нарушений на сухопутном участке границы, ведется эффективная борьба с противоправной деятельностью на море.

Время диктует пограничникам новые задачи. Сегодня на первый план вышла борьба с терроризмом и трансграничной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, контрабандой и расхищением природных богатств. Это нелегкий ежедневный труд, требующий самоотдачи, выдержки и большой ответственности. И те, кто сегодня выходят на охрану границы в Приморье, выполняют поставленные перед ними задачи с честью и достоинством.

На фото: Пограничная служба России претерпела не одно преобразование, но задача по охране государственной границы осталась неизменной.

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Ирина Баранник. Газета "Золотой Рог", Владивосток