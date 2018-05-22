Vladivostok Boat Show отметило юбилей

За десять лет праздник под парусом стал визитной карточкой Владивостока

На выходных во Владивостоке состоялась юбилейная Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show – 2018. Ее неизменным местом проведения по-прежнему остается яхт-клуб «Семь футов», на базе которого гостей и жителей города ожидало настоящее торжество под парусом.

В этом году Vladivostok Boat Show снова стало одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума, проходившего в столице Приморья с 17 по 22 мая. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, данное мероприятие все больше привлекает внимание туристического мирового сообщества, и Vladivostok Boat Show становится визитной карточкой города. На этот раз участие в мероприятии приняли компании не только Дальнего Востока, но и Центрального, Северо-Западного и других регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

























Vladivostok Boat Show знакомит своих гостей с водно-моторной техникой и жизнью парусного сообщества Приморья. В этом году в программу мероприятия были включены не только демонстрации, но и тест-драйвы катеров и яхт, а также яркое шоу для гостей разных возрастных категорий. Несмотря на то, что из-за непогоды организаторам пришлось перенести открытие выставки на субботу, любители морской жизни приходили на площадку яхт-клуба еще в пятницу. А в уик-энд Vladivostok Boat Show уже массово отмечал открытие яхтенного сезона. Напомним, что в 2017 году участниками выставки стали более 50 компаний из России и стран АТР, и за три дня работы мероприятие посетило около 5 тыс. человек.

Максим БАЛКОВСКИЙ, генеральный директор «Pacific Media»: «Для меня мероприятие такого уровня является знаковым для нашего города. Это действительно большой праздник выходного дня, куда мы который год приезжаем всей семьей. Приятно, что Pacific Media по традиции является партнером по техническому обеспечению Vladivostok Boat Show. Благодарим организаторов за оказанное доверие».

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.