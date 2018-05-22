Свободный и инициативный

Приморскому бизнесу создают стимулы для развития

По официальным данным, в Приморье зарегистрирована треть субъектов малого и среднего предпринимательства всего Дальнего Востока. Для субъектов МСП предусмотрены как меры финансовой поддержки, так и различные институты поддержки предпринимателей и защиты их прав.

Накануне дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, Деловая газета «Золотой Рог» решила оценить состояние делового климата в регионе.

Понимать друг друга

Общение руководства региона с представителями местного бизнеса в Приморье давно приобрело системный характер. Глава региона регулярно встречается с предпринимательским сообществом, чтобы обсудить вопросы, связанные с улучшением инвестиционного климата. Восточный экономический форум, ежегодная краевая конференция предпринимателей, многочисленные отраслевые совещания и выставки, работа общественных экспертных советов – все это позволяет властям региона постоянно получать «обратную связь» от бизнес-сообщества. Кроме того, на площадке администрации Приморья регулярно проводятся обучающие семинары для представителей МСП, посвященные участию бизнеса в госзакупках. Регион является активным участником федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», который реализует АО «Корпорация МСП» совместно с комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

- Важно, чтобы мы слышали друг друга, понимали и работали вместе. Край зависит от вас - ведь от того, сколько вы заплатили налогов в бюджет, зависит сколько средств пойдет на социальные нужды. Мы вместе должны сделать так, чтобы вести бизнес в крае было комфортно, и ваши предприятия развивались. Нам важен как крупный бизнес, который заходит в регион, так средний и малый, – подчеркнул врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в ходе встречи с бизнес-сообществом края в марте.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье является одним из самых реальных путей закрепления населения, создания таких условий, когда никому не нужно было бы отсюда уезжать. Вокруг крупных предприятий образуются большие кластеры, где сконцентрирован малый и средний бизнес, обеспечивающий высокую степень локализации производства «большой» компании. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для этого, - подчеркнул Константин Богданенко.

Итоги социологических исследований, проводимых аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, свидетельствуют о том, что в Приморье процент людей, готовых заниматься бизнесом, выше, чем в среднем по России. Однако предприниматели, особенно начинающие свое дело, вряд ли способны свернуть горы без господдержки и работы по улучшению бизнес-климата. Именно поэтому в Приморье сформирован и постоянно совершенствуется комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской инициативы. Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. В 2017 году через софинансирование аналогичных муниципальных программ приморские бизнесмены получили из краевого бюджета более 77,6 млн рублей – в частности, на начало предпринимательской деятельности, приобретение оборудования в лизинг, возмещение процентов по кредитам.

Постоянно расширяется перечень мер поддержки, предоставляемых предпринимателям Гарантийным фондом Приморского края – данный институт был создан в 2009 году для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей. С недавних пор воспользоваться льготой по предоставлению поручительства могут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность на земельных участках, полученных по проекту «Дальневосточный гектар». В рамках продукта «Приоритет» ставка по комиссионному вознаграждению фонда в два раза ниже стандартной и составляет 1% в год от суммы поручительства.

Кроме того, в конце 2017 года Гарантийный фонд снизил до минимума ставку за свое поручительство в отношении договоров поручительства, оформленных по совместным сделкам фонда с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и «Банком МСП» в рамках продуктов «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством Фонда (согарантия)». Теперь комиссия составляет всего 0,5% годовых от суммы поручительства.

Инициативы под защитой

С 2014 года в Приморье работает специальный институт, занимающийся мониторингом и защитой прав представителей бизнеса - аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Должность бизнес-омбудсмена с момента учреждения занимает Марина ШЕМИЛИНА, которая в прошлом сама являлась предпринимателем. Помимо сотрудников аппарата, получать информацию с мест ей помогают общественные помощники в муниципалитетах. С начала работы института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае до 1 января 2018 года в адрес бизнес-омбудсмена поступило 1653 обращения (в том числе за 2017 год - 390 обращений). Из рассмотренных по существу обращений 60% решены в пользу заявителей.

Ежегодно в своем отчете Уполномоченный дает оценку состоянию инвестиционного климата в Приморском крае, а также выступает с рекомендациями по улучшению условий ведения бизнеса. Например, в начале этого года бизнес-омбудсмен предложила создать Штаб по защите прав предпринимателей и инвесторов под председательством главы региона. Марина Шемилина обратила внимание представителей власти на необходимость защиты бизнеса от необоснованного административного давления, включая контрольно-надзорные мероприятия. Призыв бизнес-омбудсмена был тут же услышан врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко: организационный штаб по улучшению инвестиционного климата в регионе уже провел несколько заседаний, на которых обсуждалось ускорение разрешительных процедур при строительстве. Кроме того, системная работа по улучшению деловой среды в Приморье ведется в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ».

Три года свободы

Через несколько месяцев, в октябре, исполнится три года со дня вступления в силу знакового для Приморья федерального закона «О Свободном порте Владивосток». Документ гарантирует предоставление налоговых, таможенных и иных льгот бизнесу, действующему на территории более половины муниципальных образований Приморья. Резидентами СПВ становятся не только крупные, но также средние и малые предприятия. Общее число резидентов, по данным Минвостокразвития РФ, в апреле превысило 600 компаний.

Всего же, к началу мая 2018 года по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток действовали 904 резидента с проектами общей стоимостью 2,6 трлн рублей и обязательствами создать почти 92 тысячи рабочих мест. В ближайшее время в федеральное законодательство будут внесены поправки о неприменении к резидентам ТОР и СПВ нормативных правовых актов, ухудшающих их положение как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения статуса резидента.

Кроме того, Министерство экономического развития подготовило ряд законопроектов о действии специального налогового регулирования в связи с планируемым созданием и функционированием регионального финансового центра Свободного порта Владивосток. Налогоплательщиков единого налога регионального финансового центра (со ставкой 6% от прибыли, полученной в рамках СПВ) планируется освободить от обязанности по уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций. В случае принятия закона они не будут признаваться и налогоплательщиками НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и находящиеся под ее юрисдикцией иные территории, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 Налогового кодекса РФ). В случае одобрения законопроектов предлагаемые поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

Досье "Золотого Рога"

В настоящее время вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края составляет более 40%, в то время как в среднем по России – 20%. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства трудится более 263 тысяч жителей края, или 26,7% населения, занятого в экономике края. По итогам 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2,5%. На начало 2018 года в Приморском крае было зарегистрировано 101,9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых более 54,2 тысяч – индивидуальные предприниматели. По данным департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, оборот малых и средних предприятий региона составляет более 950 млрд рублей, или 63,2% общего оборота всех организаций Приморья.

КРОМЕ ТОГО

80 лет Приморью - востребованный бренд

Как известно, нынешний год - юбилейный для Приморского края. В течение всего года в регионе пройдут десятки мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня образования края как отдельного субъекта, кульминацией которых станут праздничные гуляния в конце октября.

Не останется в стороне от юбилейных мероприятий в честь 80-летия Приморья и бизнес: многие предприятия уже выразили готовность разместить на совей продукции макет логотипа 80-летия Приморского края, ранее утвержденный врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО. Кроме того, по поручению врио губернатора Приморья логотип в честь 80-летия края будет использован при оформлении праздничных мероприятий и в наружной рекламе. Андрей Тарасенко также поручил оформить праздничной символикой здания всех крупных предприятий края.

На фото: 18 апреля во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIV Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2017 года, организаторами которой выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Администрация Приморского края. Приморская Бизнес-Премия, не имеющая аналогов на Дальнем Востоке, является показателем ответственного и уважительного отношения общественности и власти к бизнесу региона.

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Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток