Институт, достойный гражданского общества и рыночной экономики

Современному нотариату Приморья - 25 лет

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были приняты Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года. Этот закон определил развитие нотариата в нашей стране в качестве эффективного и прогрессивного правового института, призванного обеспечить стабильность гражданского оборота, действенную защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

О том, как развивался современный нотариат Приморского края, корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» побеседовал с президентом Приморской краевой нотариальной палаты, советником юстиции I класса, Заслуженным юристом РФ Виктором ПРИЩЕПОЙ.

- Виктор Павлович, поздравляем Вас и Ваших коллег со знаменательной датой. Расскажите, с чего все начиналось?

- История нотариата страны в качестве самостоятельного правового института насчитывает уже более полутора века. 26 апреля 1866 года Александр II подписал «Положение о нотариальной части». По сути, данный документ стал первым официальным и значительным нормативным актом о российском нотариате. Затем последовали долгие годы советского государственного нотариата с его немалочисленными проблемами.

Современный нотариат начал формироваться в России с 1993 года с принятием Основ законодательства о нотариате, которые повлекли за собой стремительное развитие правового института нотариата в нашей стране. Это знаменательное для всего нотариального сообщества событие положило начало новой истории - истории небюджетного нотариата России, независимого и объективного института, действующего от имени государства и гарантирующего достоверность засвидетельствованных актов.





Делегаты V Конгресса нотариусов Российской Федерации от Приморского края с Президентом Федеральной нотариальной палаты Константином Корсиком.

По современным стандартам нотариального обслуживания

Четверть века назад была образована и Приморская краевая нотариальная палата, которая представляет собой профессиональное объединение нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность на территории Приморского края. На момент создания членами палаты являлись 13 нотариусов. С каждым годом численный состав палаты увеличивался, в том числе и в результате постепенного перехода всех государственных нотариусов на частную практику. Стали создаваться полноценные нотариальные конторы, которые позволили обеспечить современный стандарт нотариального обслуживания, достойный гражданского общества и рыночной экономики.

Сегодня мы объединяем 111 нотариусов и являемся крупнейшим нотариальным сообществом в Дальневосточном федеральном округе.

- Чем ознаменовалось это юбилейное для нотариата событие?

- В связи с принятием «Положения о нотариальной части» Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН своим Указом от 26.04.2016 года № 195 установил День нотариата, который отмечается 26 апреля. В связи с профессиональным праздником и 25-летием со дня принятия Основ в Москве состоялся V Конгресс нотариусов Российской Федерации, делегатами которого стали 12 нотариусов Приморского края.

В рамках торжественных мероприятий было озвучено поздравительное послание Президента Владимира Путина к нотариусам России, который высоко оценил нашу деятельность на благо стабильности и законности гражданского оборота в стране. В свою очередь, Президент Федеральной нотариальной палаты Константин КОРСИК отметил, что «Российский нотариат прошел огромный путь в своем развитии, и у него есть большой потенциал для решения общественно значимых задач в самых разных сферах гражданского оборота. Развитие цифровой экономики и электронных технологий в нашей работе обеспечивает необходимое инновационное развитие профессии, которая и завтра будет являться гарантом стабильности всего общества».

Торжественное собрание членов Приморской краевой нотариальной палаты пройдет и во Владивостоке. Помимо решения рабочих вопросов, на нем нотариусам будут вручены награды временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО, председателя Законодательного Собрания Приморского края Александра РОЛИКА, Федеральной нотариальной палаты, нашей палаты и органов муниципальной власти.

На торжественном приеме участников V Конгресса нотариусов Российской Федерации в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню

нотариата.



Реестр в публичном пространстве

- Давайте напомним нашим читателям, что представляет собой современный нотариат?

- За короткий исторический период был создан нотариат, обладающий всеми качествами публично-правового правозащитного и правоприменительного института. Небюджетный принцип работы нотариата, заложенный Основами, позволил качественным образом поменять формат предоставления населению нотариальных услуг: без очередей, с высоким уровнем комфорта и скорости обслуживания, с применением современных информационных технологий.

В результате нотариат по собственной инициативе и за свой счет создал полномасштабную электронную инфраструктуру, повысившую безопасность и обеспечивающую сохранность юридически значимых сведений, скорость и качество совершения нотариальных действий. С начала текущего года осуществлен окончательный переход к регистрации абсолютно всех совершаемых нотариальных действий в электронной форме. Попытки сфальсифицировать нотариальный документ потеряли всякий смысл, поскольку нотариус проверяет сам факт удостоверения того или иного документа, а также корректность его содержания.

Таким образом, Единая информационная система нотариата стала основой для публичных сервисов, которые позволяют гражданам удаленно и бесплатно проверить важные юридические сведения и подлинность ряда документов. На сайте Федеральной нотариальной палаты www.notariat.ru размещены публичные реестры уведомлений о залоге движимого имущества, проверки доверенностей, розыска наследников, совсем недавно запущен новый сервис - поиск наследственных дел. Благодаря им заинтересованные лица имеют возможность убедиться в кредитной чистоте приобретаемого автомобиля или другого движимого имущества, защитить себя от поддельных или недействительных документов, узнать, у какого нотариуса заведено наследственное дело.

Также благодаря своей информационной системе нотариат наладил работу в режиме «одного окна». Нотариусы сами запрашивают и направляют необходимые сведения в различные инстанции, получая документы в короткие сроки. Так, электронная подача документов в Росреестр по нотариально удостоверенной сделке с недвижимостью на сегодняшний день является самым быстрым способом регистрации права собственности и занимает всего один рабочий день. Участники корпоративной сферы пользуются схожим действием, но уже для регистрации юридических лиц в Федеральной налоговой службе через нотариуса, что позволяет значительно упростить и ускорить всю процедуру.

Помимо Росреестра и налоговой службы нотариат взаимодействует в электронной форме с банками, МВД, Росфинмониторингом, Единым федеральным реестром сведений о банкротстве, Центральным каталогом кредитных историй и другими ведомствами. Кроме того, с октября текущего года планируется запустить Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, к которому нотариусы также будут иметь доступ, сами запрашивая необходимые сведения о регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака и так далее. Это станет еще одним барьером на пути мошенников, а граждане избавятся от необходимости сбора документов, что сэкономит их время.

Каждая сделка - под защитой

- Действительно ли обращение к нотариусу позволяет обезопасить любую сделку?

- Безусловно. На сегодняшний день законодательно установлена повышенная доказательственная сила нотариального акта, в связи с чем вероятность его оспаривания сведена к минимуму. Оформляя сделку у нотариуса, граждане могут быть уверены в ее законности, поскольку эта процедура включает в себя как обширную работу нотариуса по проверке сведений, правовой экспертизе всех документов, так и общение со сторонами сделки. При очной встрече с участниками сделки он разъясняет им последствия заключаемой сделки и удостоверяется, что стороны действуют осознанно и добровольно.

Практика показала, что участие нотариата в гражданско-правовых отношениях позволило серьезным образом обеспечить законность во многих проблемных сферах правоотношений - от решений проблем рейдерства до защиты прав на недвижимое имущество. Именно поэтому на сегодняшний день обязательному нотариальному удостоверению подлежит ряд сделок в корпоративных правоотношениях, сделки с долевой недвижимостью, а также недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетним и ограниченно дееспособным гражданам. При этом на законодательном и экспертном уровнях обсуждается вопрос о необходимости нотариального удостоверения всех сделок с жильем.

Также не стоит забывать, что нотариат - это единственный правовой институт, который несет полную имущественную ответственность за результаты своей деятельности. Помимо индивидуального страхования нотариуса и коллективного страхования нотариальной палаты с этого года начал полноценно функционировать Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты.

Небюджетный принцип

- Влияет ли это на стоимость нотариального обслуживания?

- Нотариальные тарифы, установленные законодательством, уже многие годы остаются неизменными, а для сделок с недвижимостью даже были снижены.

От нотариата зависит лишь величина обязательной ко взиманию оплаты услуг правового и технического характера, которая определяется в установленном законом порядке для каждого региона страны исходя из социально-экономических обстановки. Нашей нотариальной палатой она определена ниже предусмотренного уровня. Кроме того, отдельные категории граждан имеют льготы. С расценками можно ознакомиться на сайте Приморской краевой нотариальной палаты www.prim-knp.ru.

За счет оплаты услуг правового и технического характера реализуется основной принцип деятельности внебюджетного нотариата - самофинансирование. То есть, нотариус самостоятельно обеспечивает свою деятельность без каких-либо бюджетных затрат, при этом в полной мере несет налоговую нагрузку. Кроме того, за счет этих средств осуществляется развитие института нотариата, обеспечение функционирования Единой информационной системы нотариата, формирование Компенсационного фонда, поддержка нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях. Сейчас на законодательном уровне планируется создание нотариальными палатами нотариальных архивов как нотариусов, занимающихся частной практикой, так и государственных нотариальных контор, а это колоссальные затраты, которые мы должны осуществлять за свой счет.

- Виктор Павлович, что Вы пожелаете коллегам в связи с юбилеем приморского нотариата?

- Суть нотариата - это надежность и ответственность, поскольку он оказывает независимую и беспристрастную юридическую помощь на принципах равенства, законности и справедливости. При этом нам предстоит много работать, реализовывая новые полномочия, овладевать современными знаниями и технологиями в соответствии с реалиями времени.

Желаю коллегам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, уверенности в достижении намеченных целей, крепкого здоровья и благополучия.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Выступает Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов.



На V Конгрессе нотариусов Российской Федерации первые лица страны поздравили нотариат России с юбилеем





Советник Президента РФ Вениамин ЯКОВЛЕВ огласил поздравительное послание Владимира ПУТИНА к нотариусам России. «Сегодня нотариусы России сохраняют приверженность традициям своих предшественников, успешно решают стоящие перед ними задачи. Главная из которых — защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечение безопасности экономической деятельности, осуществление функции превентивной досудебной защиты. И, конечно, чрезвычайно ценно, что в своей работе вы применяете самые современные технологии, которые позволяют значительно улучшить качество предоставляемых услуг и обеспечить сохранность юридически значимых сведений. Уверен, что отечественный нотариат продолжит свое успешное развитие и будет и впредь служить на благо стабильности и законности гражданского оборота в стране», — отметил Президент России в своем послании.





Выступая на Конгрессе, Президент Федеральной нотариальной палаты Константин КОРСИК подчеркнул, что сегодня нотариат прикладывает все усилия, чтобы укрепить свой статус передового и отвечающего актуальным запросам общества правового института. «Российский нотариат прошел огромный путь в своем развитии, и у него есть большой потенциал для решения общественно значимых задач в самых разных сферах гражданского оборота. Развитие цифровой экономики и электронных технологий в нашей работе обеспечивает необходимое инновационное развитие профессии, которая и завтра будет являться гарантом стабильности всего общества», — заключил Константин Корсик.





Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай ФЕДОРОВ огласил приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины МАТВИЕНКО. «Законодатели Российской Федерации ценят последовательность и принципиальность, проявляемые нотариальным сообществом при отстаивании конституционных ценностей, и принимают во внимание его позицию в процессе совершенствования законодательства. Обеспечивая гарантированное Конституцией Российской Федерации право граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оно постоянно ведет работу, направленную на повышение качества оказываемой нотариусами юридической помощи и уровня их профессиональной подготовки. Уверена, что нотариат и в дальнейшем будет служить Российскому государству и способствовать его поступательному движению по пути преобразований», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Николай Федоров в свою очередь отметил, что эпоха цифровых технологий не отменяет главную задачу нотариата — обеспечить защиту прав граждан, имущественных интересов собственников, предотвратить судебные споры, укреплять законность правоотношений. «В той же сфере оборота недвижимости, где риски особенно высоки, нельзя обойтись без квалифицированной помощи нотариуса, который будет учитывать все: от юридической чистоты документа, до человеческого фактора. Тем более, что на сегодняшний день нотариат является единственным институтом, члены которого несут стопроцентную профессиональную ответственность за результаты своей деятельности», – сказал Николай Васильевич.

Министр юстиции Российской Федерации Александр КОНОВАЛОВ (он на нижнем фото) в своем обращении отметил, что «в последние годы роль и ответственность нотариата последовательно возрастали, появились дополнительные полномочия и функции, внедрялись новые технологии, призванные повысить удобство пользователей нотариальных услуг. Неизменным оставалось высокое значение работы нотариусов для обеспечения стабильности и прозрачности гражданского оборота, защиты прав граждан и организаций».

На фото: Президент Приморской краевой нотариальной палаты, советник юстиции I класса Виктор Прищепа: «Практика показала, что участие нотариата в гражданско-правовых отношениях позволило серьезным образом обеспечить законность во многих проблемных сферах правоотношений – от решений проблем рейдерства до защиты прав на недвижимое имущество».

Фото из архива.

Газета "Золотой Рог", Владивосток