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В Приморье на овощную компанию завели уголовное дело

22 Мая 2017, 14:26 | Приморье

Более 20 сотрудников не получают заработную плату на протяжении трех месяцев, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

В Артеме следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в селе Суражевка должностными лицами из числа руководства ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция всероссийского научно-исследовательского института овощеводства», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, невыплата заработной платы.

По версии следствия, на предприятии частично не выплачена заработная плата свыше 3 месяцев 23 работникам, всего на сумму свыше 673 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: зарплата  овощи  приморский край  артем  долг  уголовное дело 



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