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В Приморье организовали автостоянку на федеральном объекте
Директору стоянки вынесли штраф на 3 тыс. рублей, однако дело передали в арбитражный суд. Сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В Находке прокуратура выявила нарушения при использовании объекта федеральной собственности. В ходе проверки соблюдения законодательства в области охраны собственности прокуратура установила, что защитное сооружение гражданской обороны, расположенное в районе ул. Постышева в г. Находке и являющееся собственностью Российской Федерации, в аренду и в пользование не передавалось.
Между тем, на момент проверки в феврале 2017 года данное сооружение гражданской обороны самовольно занято ООО «Глэдис», которое использовало его для размещения автостоянки.
В связи с выявленными нарушениями закона в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов.
По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Кроме того, в настоящее время в арбитражном суде в отношении юридического лица ООО «Глэдис» рассматривается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ.
Иван КРЫШАН
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