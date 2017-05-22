В Приморье организовали автостоянку на федеральном объекте

Директору стоянки вынесли штраф на 3 тыс. рублей, однако дело передали в арбитражный суд. Сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Находке прокуратура выявила нарушения при использовании объекта федеральной собственности. В ходе проверки соблюдения законодательства в области охраны собственности прокуратура установила, что защитное сооружение гражданской обороны, расположенное в районе ул. Постышева в г. Находке и являющееся собственностью Российской Федерации, в аренду и в пользование не передавалось.

Между тем, на момент проверки в феврале 2017 года данное сооружение гражданской обороны самовольно занято ООО «Глэдис», которое использовало его для размещения автостоянки.

В связи с выявленными нарушениями закона в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов.

По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, в настоящее время в арбитражном суде в отношении юридического лица ООО «Глэдис» рассматривается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток