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Поступило указание поставить веб-камеры на объектах ТОР и Свободного порта Владивосток
За строительством ТОР на Дальнем Востоке можно наблюдать онлайня
На сайте Корпорации развития Дальнего Востока будет организована трансляция всех реализуемых в ТОР и Свободном порту Владивосток проектов. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации Денис Тихонов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов: "Уже сейчас можно посмотреть, как идет строительство в некоторых ТОР и Свободном порту Владивосток. На объектах установлены веб-камеры. Эту практику мы, конечно, будем расширять. Постараемся сделать так, чтобы каждый объект, который строят инвестор ТОР и Свободного порта Владивосток или Корпорация к сентябрю имел веб-камеру, чтобы любой человек мог увидеть, что происходит сейчас на Дальнем Востоке".
Указание установить веб-камеры было дано Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока: "Я попросил специально Корпорацию, чтобы веб-камеры были на всех этих стройках. Чтобы любой заинтересованный гражданин по Интернету смог посмотреть, какие где стройки происходят. Чтобы было понятно, где и какая инфраструктура создается. Первые такие веб-камеры появились на прошлой неделе. В Интернете уже идет трансляция. Надо, чтобы веб-камеры появились на всех объектах к Восточному экономическому форуму".
Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.
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В свое время сообщали о камерах на звёздявых "Хуятах", да таких, чтобы прямо из кремля наблюдали за хищением бабла, а результат?