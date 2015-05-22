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В Приморье может появиться Агентство по туристическому маркетингу

22 Мая 2015, 20:59 | Приморье

Сегодня, 22 мая, в Приморье на острове Русский стартовала практическая конференция «Как сделать продукт Visit Primorye», которая проходит в рамках Первого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE 2015. Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой пресс-службу администрации Приморья и собственную информацию с места события, эксперты из сопряженных туризму отраслей собрались на нее, чтобы обсудить, как сформировать бренд края.

В рамках конференции обсуждались лучшие мировые практики развития и продвижения территории как туристического направления. Заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур подчеркнул, что цель конференции – обсудить, что еще не сделано в Приморье для развития потенциала края, что нужно сделать, чтобы наиболее полно и красочно показать Приморье туристам, как их привлечь сюда.

Руководитель компании «ДВ Регион» Кирилл Потапенко отметил, что сегодня объем въездного и внутреннего туризма в Приморье значителен – не менее 1,3 миллиона человек в год. Доля китайских туристов – 20 процентов от общего объема туристов в России, корейских – 15, японских – 10. Рынок, по его словам, уже сформирован, однако в регионе пока нет единой, консолидированной позиции о том, что такое Приморье и каков его бренд.

«Мировой опыт говорит о том, что это задача не только государства. Его помощь может заключаться в поддержке. Ключевая роль все-таки принадлежит бизнесу. Мы, со своей стороны, хотим предложить создать некую профессиональную структуру, которая занималась бы развитием туризма в регионе в новом формате. Владивосток, например, можно позиционировать, как сердце Тихоокеанской России. С точки зрения маркетинга это очень привлекательно», – предложил он.

Рабочее название структуры - Агентство по управлению туристическим маркетингом. Данное предложение вызвало широкую дискуссию участников конференции.

Напомним, Тихоокеанский туристский форум проходит во Владивостоке с 21 по 23 мая.  В его рамках также пройдет XIX Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (PITE). Участие в ней примут 288 компаний. Это представители туристического рынка Приморья, других регионов России и популярных туристических центров за рубежом, таких как Гуам, Сингапур, Северные Марианские острова, Китай, Республика Корея, Япония, Таиланд, Малайзия и Чехия.

Ссылки по теме:

Во Владивостоке открылась международная туристская выставка PITE-2015 (Фоторепортаж)

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Фото: Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА.

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Теги: конференция  маркетинг  бренд  pite-2015  о. Русский  брендинг  владивосток 



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