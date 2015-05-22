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215 миллионов рублей направят на развитие газоснабжения в Приморье
22 Мая 2015, 20:17 | Приморье
На реализацию мероприятий по созданию и развитию системы газоснабжения нв Приморском крае на 2015 год предусмотрено 215 миллионов рублей. На капитальный ремонт тепловых сетей и котельных муниципальным образованиям планируется распределить 81 миллион рублей, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации Приморского края.
В администрации Приморья прошло заседание координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы. Заседание провел вице-губернатор Евгений Вишняков.
Вице-губернатор акцентировал, что все финансовые средства будут распределяться в соответствии с краевым бюджетом.
«В этом году краевой бюджет существенно ограничен. Государственную программу по энергоэффективности будем корректировать по итогам первого финансового полугодия», – сообщил Евгений Вишняков.
Также по энергосберегающей программе предусмотрено активное информирование населения. Планируется сделать небольшие видео и аудио ролики для размещения их на радио и телевидение.
Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разработать план по повышению эффективности программы энергосбережения.
«Нужно разработать действительно энергосберегающую схему, а пока она получается энергозатратной», – подчеркнул глава Приморского края.
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Теги: газоснабжение газификация
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