Одно из крупнейших предприятий Приморья снова оказалось на грани банкротства

Московские инвесторы «эффективно» порулили градообразующим предприятием Дальнегорска

Градообразующее предприятие Дальнегорска горно-химическая компания «Бор» в очередной раз не без помощи «эффективных» московских инвесторов оказалось на грани банкротства.

Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», на предприятии введена процедура временного наблюдения сроком на полгода. Это уже второе банкротство «Бора» в российской истории, и вновь с участием московского капитала. В отличие от нашумевшего банкротства времен губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО, когда шла борьба непосредственно за контроль над активом, на этот раз собственники химкомпании стремятся минимизировать финансовые потери от кризиса, держа руку на «пульте управления».

Временным управляющим ГХК «Бор» определен Андрей БЕРСЕНЕВ, отчет которого назначен на 20 октября. Отметим, что процедура наблюдения в отношении «Бора» введена Арбитражным судом Москвы по месту нынешней регистрации компании. Вполне возможно, что смена «прописки» с Дальнегорска на Москву понадобилась собственникам для того, чтобы контролировать процесс банкротства, минуя Арбитражный суд Приморского края.

Наблюдай - не значит управляй

В настоящее время основным акционером АО «ГХК «Бор» является Виталий ПАШЕНЦЕВ, единственный собственник зарегистрированного в Москве ООО «Селена», которому, в свою очередь, принадлежат 67,5% акций приморского химкомбината. Еще 25% принадлежат кипрскому офшору Setilius Development Limited, 66,7% которого, в свою очередь, записаны за офшором с Тортолы Derfino Ventures ltd.

Досье "Золотого Рога"^ ГХК «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. С 2011-го по 2014-ый год комбинат входил в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные секторы экономики.

Наблюдение - мера, принимаемая к должнику в целях определения уровня платежеспособности и оценки целесообразности признания должника банкротом. Тем не менее наблюдение - это одна из стадий банкротства, в ходе которой задолженность, которая была до момента введения наблюдения, переходит в реестр кредиторов и может быть выплачена только вместе с остальной реестровой задолженностью в порядке очередности. В период наблюдения могут быть выплачены только текущие налоги, которые образовались после введения наблюдения, по очередности для текущих платежей. Исключением является НДФЛ, который имеет особенную правовую природу. Взыскание же задолженности, которая взыскивается налоговым органом через службу судебных приставов, приостанавливается.

В ответе пресс-службы ГХК «Бор» на запрос деловой газеты «Золотой рог» говорится, что введение процедуры наблюдения никак не отразится на текущей деятельности химкомпании.

«С конца 2014 года предприятие находится в собственности менеджмента, и они тесно сотрудничают с временным управляющим для выхода из кризиса. Конкретные шаги будут предприниматься по истечении сроков наблюдения и в соответствии с теми выводами, которые будут сделаны временным управляющим», - поясняет компания.

Запасы подкачали

По информации пресс-службы, в настоящий момент комбинат продолжает работать в соответствии с утвержденными планами. Так, объем производства за первые две недели мая 2015 года почти на 25% превысил показатели 2014 года (4 926 тонн в 2015 году против 3 947 тонн в 2014 году).

«Комбинат по-прежнему разрабатывает проект диверсификации производства. В частности, проходит изучение месторождений на предмет размера запасов полиметаллических руд. Основная проблема в реализации данного плана связана со слабой разведкой запасов полиметаллических руд на территории края», - поясняет пресс-служба.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в конце 2014 года компания лишилась части имущества на 398,750 млн рублей, в том числе галерей и корпусов обогатительной фабрики. Новым собственником активов выступает ЗАО «ФинИнвест» (Москва). То самое, что подало иск о банкротстве ГХК «Бор» в конце прошлого года.

В настоящее время «Бор» участвует сразу в нескольких судебных процессах: по исковому заявлению «Адвансед Материал Джапан Корпорейшн» к АО «ГХК «Бор», «Борон минералз компани лимитед» о взыскании $586,472; по исковому заявлению Территориального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае к АО «ГХК «Бор» о взыскании 3,844 млн рублей; по исковому заявлению ООО «ТрейдЦентр» к АО «ГХК «Бор» о взыскании 203,406 млн рублей.

Мало того. По сведениям «Золотого Рога», Арбитражный суд Приморского края назначил на 25 июня предварительное судебное разбирательство по иску ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») о взыскании долга в размере 71,5 млн рублей.

Год назад энергетики уже ограничили поставки электроэнергии на химкомбинат до уровня аварийной брони из-за долга в размере 50 млн рублей. В самом «Боре» заявляли, что причиной неплатежей стала негативная конъюнктура рынка. Атака энергетиков совпала по времени с остановкой предприятия 1 июня 2014 года и сокращением персонала.

Тогда же ГХК «Бор» допустила технический дефолт при выплате дохода по 1-му купону облигаций 1-й серии. Компания должна была выплатить 49,86 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей, из расчета ставки купона 10% годовых. Обязательство по выплате дохода по 1-му купону не было исполнено на сумму 199, 440 млн рублей в связи с отсутствием денежных средств на счете эмитента.

Досье "Золотого Рога"

ГХК «Бор» в декабре 2013 года полностью разместила 5-летние облигации 1-й серии объемом 4 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

Губернаторский окрик

Как видим, тревожных звонков оказалось предостаточно. В итоге собственники «Бора» нарвались на справедливый гнев приморских властей. На тот момент врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе выездного расширенного заседания администрации региона в Дальнегорске заявил, что «Бор» рассматривает варианты переноса производства в страны АТР, что идет вразрез со стратегией развития региона.

«Я общался с руководством компании «Бор», и их планы по развитию производства, мягко говоря, вызывают удивление. Их идею перенести производство в азиатскую страну мы поддерживать не будем, вплоть до введения заградительных пошлин», - сказал глава Приморья.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что не допустит эксплуатации сырьевых ресурсов региона вразрез с интересами его населения. «Мы не допустим, чтобы ресурсы отсюда просто вывозили, а где-то перерабатывали и получали добавочную стоимость», - сказал глава региона.

Он также добавил, что намерен призвать собственников предприятий к ответственности.

«Собственники «Бора» даже не соизволили сюда явиться сегодня. Я дал поручение, в ближайшее время подготовят письмо. Мы будем инициировать совещание с их участием в правительстве России, с участием первого заместителя председателя правительства Игоря ШУВАЛОВА. Мы 2,5 года слушаем только одни обещания, мне это надоело», - сказал Владимир Миклушевский.

После вмешательства губернатора владельцы «Бора» взяли под козырек и запустили производство, но начали накапливать долги по зарплате.

«В сложившейся ситуации владельцы «Бора» делают все, чтобы доказать, что в нынешних условиях комбинат нерентабелен, а значит, не исключена возможность банкротства, после которого на руинах градообразующего предприятия, как феникс из пепла, восстанет новое юрлицо, которое получит «в довесок» лучшие активы при списанных долгах. За примерами далеко ходить не надо, по похожей схеме распродавали Ярославский горнорудный комбинат (ныне полностью принадлежит ОК «РусАл»). Если власти не задумаются о будущих последствиях, «Бор» будет потерян для края», - сообщал год назад «Золотой Рог».

Мы это уже наблюдали

Первым кредитором, инициировавшим банкротство «Бора» при довольно незначительных на тот момент долгах, стала никому неизвестная фирма «Энергомашкорпорация» из некоего города Вельска, но с головным офисом в Москве. На тот момент 66% акций «Бора» находились в госсобственности: 50% - в федеральной, 16% - краевой. По иску «Энергомашкорпорации» была введена процедура внешнего управления комбинатом, а управляющим стал Борис ДУШАНИН. По ходу внешнего управления значительная часть активов в ходе внешнего управления была выведена под контроль вновь созданной компании «Энергомаш-Бор», в том числе важный для производства Чугуевский транспортный комплекс (Новомихайловский химзавод), на склады которого по железной дороге поступали необходимая «Бору» сера и другие химические компоненты.

Затем к «поеданию» «Бора» подключилось некое ЗАО «Системное проектирование бизнеса», близкое к группе «Интерросс» Владимира ПОТАНИНА. В ноябре 2000 года по ходатайству администрации Приморья внешнее управление было продлено до 2008 года под поручительство краевой администрации. В конце 2000 года Бориса Душанина на посту управляющего сменил Александр КОЗИК. В дальнейшем процесс банкротства проходил уже при губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ, сменившем Евгения Наздратенко. Именно при Сергее Михайловиче на «Боре» появился следующий игрок - входившая в «Группу Альянс» инвестиционная компания «Альянс-Капитал».

24 декабря 2003 года Арбитражный суд Приморского края по заявлению «Альянс-Капитала», на тот момент контролировавшего основную кредиторскую задолженность химкомбината, ввел конкурсное управление в отношении ОАО «Бор». Общая сумма кредиторской задолженности к тому моменту превышала 317 млн рублей. Конкурсная масса составила 2,235 млрд рублей. В ноябре 2005 года конкурсное производство в отношении ОАО «Бор» было завершено. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ОАО. На базе предприятия создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор», контроль над которым вскоре получила «Русская горнорудная компания» (РГРК), созданная специально под проекты в Приморье структурами «Русского угля» и группы «Энергопром».

Управление «Бором» РГРК ознаменовалось войной с энергетиками, долгами по зарплате, сокращениями персонала, арестами имущества и т.д. и т.п. А глава Федерации независимых профсоюзов (ФНП) РФ Михаил ШМАКОВ даже выступил с заявлением, что ФНП намерена приступить к разработке законопроекта по национализации ГХК «Бор». Свет в конце тоннеля, казалось, зажегся в конце 2011 года, когда стало известно, что контрольный пакет ЗАО «ГХК Бор» у структур холдинга «Русская горнорудная компания» выкупил председатель совета директоров финансовой корпорации «Открытие» Борис Минц вместе с партнерами. Вначале все действительно выглядело достаточно солидно, но спустя три года круг вновь замкнулся…

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.