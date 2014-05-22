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Крупное рыбопромышленное предприятие Приморья готовится к реорганизации

22 Мая 2014, 15:11 | Приморье

Крупное рыбопромышленное предприятие Приморского края – ОАО «Преображенская база тралового флота» готовится к реорганизации. Как рассказал генеральный директор компании Сергей Еремеев, планы предусматривают создание дочернего предприятия для поиска и освоения новых районов и объектов промысла.

«Наша компания не намерена менять ни регистрацию в поселке Преображение, ни свое название. Для этого нет никаких предпосылок, поскольку база флота стабильно работает, эффективно осваивает выделенные ей лимиты, и продолжает поступательно развиваться», - рассказал он в интервью информационному агентству «Дейта».

Как пояснил Сергей Еремеев, за последние несколько лет предприятие почти полностью обновило свой флот, заменив устаревшие плавбазы и работавшие с ними в связке СТРы на крупнотоннажные траулеры, способные совмещать функции добычи и переработки. Что принесло свои результаты: по итогам Охотоморской минтаевой экпедиции-2014 ОАО «ПБТФ» заняло первое место в Приморском крае и второе на Дальнем Востоке по освоению квот.

Как подчеркнул Сергей Еремеев, в этом большая заслуга рыбаков, многие из которых являются представителями рыбацких династий поселка, ведущих свою историю с момента образования предприятия. А оно находится на преображенской земле почти 85 лет и никуда отсюда не уйдет.

Здесь на протяжении десятилетий создавалась береговая база, включающая в себя судоремонтный и рыбоперерабатывающий заводы, причальные стенки, холодильник, сетевязальную мастерскую и другие вспомогательные подразделения. А потому предприятие не собирается менять юридический адрес, сокращать коллектив, регистрировать свои суда в другом регионе. Также предприятие продолжит поддерживать социальную сферу поселка Преображение, сообщил Сергей Еремеев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: промышленность  бизнес  добыча  рыбная отрасль  приморье  рыбопереработка 



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