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Крупное рыбопромышленное предприятие Приморья готовится к реорганизации
Крупное рыбопромышленное предприятие Приморского края – ОАО «Преображенская база тралового флота» готовится к реорганизации. Как рассказал генеральный директор компании Сергей Еремеев, планы предусматривают создание дочернего предприятия для поиска и освоения новых районов и объектов промысла.
«Наша компания не намерена менять ни регистрацию в поселке Преображение, ни свое название. Для этого нет никаких предпосылок, поскольку база флота стабильно работает, эффективно осваивает выделенные ей лимиты, и продолжает поступательно развиваться», - рассказал он в интервью информационному агентству «Дейта».
Как пояснил Сергей Еремеев, за последние несколько лет предприятие почти полностью обновило свой флот, заменив устаревшие плавбазы и работавшие с ними в связке СТРы на крупнотоннажные траулеры, способные совмещать функции добычи и переработки. Что принесло свои результаты: по итогам Охотоморской минтаевой экпедиции-2014 ОАО «ПБТФ» заняло первое место в Приморском крае и второе на Дальнем Востоке по освоению квот.
Как подчеркнул Сергей Еремеев, в этом большая заслуга рыбаков, многие из которых являются представителями рыбацких династий поселка, ведущих свою историю с момента образования предприятия. А оно находится на преображенской земле почти 85 лет и никуда отсюда не уйдет.
Здесь на протяжении десятилетий создавалась береговая база, включающая в себя судоремонтный и рыбоперерабатывающий заводы, причальные стенки, холодильник, сетевязальную мастерскую и другие вспомогательные подразделения. А потому предприятие не собирается менять юридический адрес, сокращать коллектив, регистрировать свои суда в другом регионе. Также предприятие продолжит поддерживать социальную сферу поселка Преображение, сообщил Сергей Еремеев.
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