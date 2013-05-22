Топливо на АЗС Приморья в ближайшее время дешеветь не будет

Экономических предпосылок для изменения ценников на АЗС Приморья в сторону понижения нет. В то же время дефицита топлива не прогнозируется, сообщил журналистам руководитель пресс-службы НК "Альянс" (основной акционер ОАО "Приморнефтепродукт" Андрей РУМЯНЦЕВ.

"Мы со своей стороны обещать ничего не можем. Внутренних экономических возможностей держать цены на топливо у нас сегодня нет", - отметил менеджер.

По его словам, более точно о ценах можно будет говорить только в конце мая, когда станет известна закупочная цена на нефть.

"Возможности снижения цен на АЗС "Альянса" в июне будут зависеть, прежде всего, от цены нефтяного сырья для переработки в июне. При сохранении действующих отпускных цен "Альянс Ойла" и цен на АЗС "Приморнефтепродукта", а также с учетом с поступлением в реализацию партии бензинов, приготовленных из относительно дешевого сырья, закупленного в мае, "Приморнефтепродукт" будет работать в рознице на грани рентабельности, "Альянс Ойл" будет накапливать убыток", - пояснил Андрей Румянцев.

В то же время с 1 июля в России повышаются топливные акцизы, что может добавить к стоимости литра бензина класса "5" 45 копеек на литр, класса "4" – 30 копеек на литр. С начала 2014 года ставки акцизов на бензин и дизтопливо будут повышены в очередной раз.

Сегодня "Приморнефтепродукт" получает прибыль от торговли лишь на одном виде топлива - Аи-80, доля которого в обороте компании незначительна. Кроме того, прибыль приносит торговля сопутствующими товарами на АЗС. Торговля дизельным топливом ниже порога рентабельности на 6,3%. Убыток от торговли самым ходовым бензина Регуляр-92 составляет 1,39 рубля на литр. Чуть лучше ситуация с Премиум-95, где в минусе 1,25 рубля.

По словам Андрея Румянцева, факторами роста цены бензина в I квартале 2013 года были: накопленные за 20111-12 гг. убытки от розничной реализации; рост затрат на производство топливо более высоких классов, перекрывающий экономию на акцизах; высокий уровень закупочных цен на сырье.

Напомним, НК "Альянс" интегрированная нефтяная компания среднего размера. Ее характеризуют дефицит собственных ресурсов нефтяного сырья и топлива для розничной реализации - нефть для переработки и нефтепродукты для реализации докупаются на рынке. В частности, в 2012 году суммарная добыча нефти НК "Альянс" составила 2,7 млн тонн, а этот составляет лишь 70% от объема сырья, необходимого для текущей загрузки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (54% от целевой загрузки завода).

ОАО "НК "Альянс" - 100%-ная "дочка" Alliance Oil Company, владеет 95,04% (98,61% обыкновенных) акций ОАО "Приморнефтепродукт", которой принадлежит 107 АЗС на территории Приморья.

Alliance Oil создана в 2008 году путем слияния НК "Альянс" и West Siberian Resources. Компания ведет разведку и добычу углеводородов в Коми, Томской области, Ненецком АО, Волго-Уральском регионе и Казахстане, контролирует "Хабаровский НПЗ" и владеет крупной сбытовой сетью на Дальнем Востоке.

Отметим, что в середине мая НПЗ "Газпром нефти", "Роснефти" и ТНК-BP (РТС: повысили цены бензина разных марок. По данным ГП "ЦДУ ТЭК" за 20 мая по сравнению с показателями, зафиксированными 17 мая, "Омский НПЗ" поднял цену А-80, Аи-92, Аи-95 и Аи-98 в среднем на 2% (или на 600 руб./т). Комсомольский НПЗ (Хабаровский край) повысил цену Аи-95 на 0,4% (130 руб./т), а дизтоплива различных марок - на 0,6-1%. Ангарская НХК повысила цены Аи-92, Аи-95 и Аи-98 на 0,3%, 0,6% и 0,2% соответственно (на 100 руб./т, 193 руб./т и 80 руб./т).дизтопливо (Евро, сорт С, вид 1) выросло здесь в цене на 1% (323 руб./т).

Подробнее о ситуации на рынке нефтепродуктов читайте в ближайших номерах деловой газеты «Золотой Рог».

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.