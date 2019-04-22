Сергей Дарькин хорошо "порыбачил"

Находкинская БАМР может увеличить дивиденды

Контролируемое супругой бывшего приморского губернатора ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) в 2018 году получило 1,493 млрд рублей чистой прибыли, что почти в 2,7 раза превышает показатель 2017 года.

При этом компании удалось сократить прочие расходы за год почти на треть, - до 1,059 млрд рублей.

Отметим, что НБАМР традиционна щедра на дивиденды – объем выплат по итогам прошлого года будут определен на годовом собрании 27 мая. В списке кандидатов для избрания совета директоров вновь присутствуют экс-губернатор, а ныне глава ПАО "ТИГР" Сергей ДАРЬКИН и его дочь Анна ХМАРУК.

Досье газеты "Золотой Рог": ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и АТР. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа "Пулковский меридиан".

Владельцем 86,6% уставного капитала ПАО "НБАМР" является зарегистрированное в Москве АО "Дальинвестгрупп". По данным ЕГРЮЛ, 75% акций "Дальинвестгрупп" принадлежит супруге г-на Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС