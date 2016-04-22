Гарантийный фонд ПК способствует повышению туристической привлекательности Приморья

Восьмисотый по счёту договор поручительства Гарантийного фонда Приморского края был подписан с владивостокской гостиницей «Экватор». Полученные при поддержке фонда кредитные средства будут направлены на капитальный ремонт части номерного фонда, приобретение новой мебели и гостиничного оборудования. Это повысит привлекательность гостиницы в глазах клиентов и станет ее серьезным конкурентным преимуществом. Сегодня, в условиях роста интереса к Приморью и его столице и увеличения внутреннего и въездного турпотоков это особенно актуально. пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Гостиница «Экватор» открылась в 1988 году и пользуется большой популярностью у отечественных и иностранных туристов. Но для того чтобы оставаться конкурентоспособным игроком гостиничного рынка, любому средству размещения время от времени требуется реновация номерного фонда. Однако, когда такой вопрос встал перед руководством отеля, выяснилось, что для получения нужного объема кредитных средств недостаточно залогового обеспечения. На помощь пришел Гарантийный фонд Приморского края. Впервые это произошло в 2010 году, и на полученные заемные средства был произведен ремонт 9-го этажа гостиницы, после чего гостям были предложены 1-2-местные номера повышенной комфортности.

Спустя шесть лет гостинице «Экватор» вновь потребовалась поддержка партнера. Гарантийный фонд Приморского края одобрил поручительство нового кредита, и полученные средства пойдут на проведение капитального ремонта части номерного фонда и одного из гостиничных кафе, закупку необходимой мебели и оборудования.

«Мы благодарны Гарантийному фонду Приморского края за помощь в осуществлении нашего нового проекта, в этом и состоит суть полноценных партнерских отношений», - говорит директор гостиницы «Экватор» Виктория КОЛИТЕНКО. - Наша главная задача - обеспечить каждому гостю комфортные и безопасные условия проживания, и мы с удовольствием сделаем следующий шаг в этом направлении».

«Нам приятно сознавать, что мы имеем отношение к частичной реконструкции этой замечательной гостиницы, расположенной в самом сердце Владивостока, - признается исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР. - Со многими своими клиентами мы продолжаем общаться и после того, как они получили нашу поддержку, наблюдаем, как растёт и развивается их бизнес. И очень ценим, что они обращаются к нам за поддержкой вновь».

Информация о других реализованных при поддержке Фонда проектах - на сайте www.garantprim.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.