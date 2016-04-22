В Приморье Сбербанк приглашает на семинар о нарушениях валютного законодательства

Мероприятие для участников внешнеэкономической деятельности пройдет 26 апреля 2016 г. (вторник) во Владивостоке. сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Семинар будет посвящен актуальной теме: «Нарушения валютного законодательства Российской Федерации. Минимизация рисков. Профилактика нарушений». Такие мероприятия уже стали традиционными для участников внеэкономической деятельности. Гости семинара смогут познакомиться с мерами, которые позволят избежать нарушений валютного законодательства. Семинар проводит Олеся Козёра, консультант Консалтингового центра по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю.

Мероприятие пройдет 26 апреля (вторник) по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18 (6 этаж). Начало в 10:00. Продолжительность – 1 час. Стоимость участия – 900 рублей.

Предварительная регистрация на семинар по телефону: (423) 242-66-38; +7-914-334-16-34; +7-914-334-16-30.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.