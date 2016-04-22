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В Приморье соискатели на вакантные должности понизили активность

22 Апреля 2016, 10:20 | Приморье

По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, самыми популярными профессиональными сферами в первом квартале в Приморье стали: «Продажи» с 36% рынка, «Банки, инвестиции, лизинг» с 13%, «Информационные технологии» и «Маркетинг, реклама, PR» по 10%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Административный персонал», «Рабочий персонал» и «Производство», пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

Динамика вакансий в первом квартале 2016 года в Приморье была положительной и составила 35% по отношению к началу прошлого года.

Что касается профессиональных сфер, то самый большой рост числа предложений к первому кварталу предыдущего года был замечен в «Консультировании» (+334%), «Маркетинг, реклама, PR» (+256%) и «Управление персоналом» (+238%).

Средний рост числа соискателей за три месяца 2016 года составил 15%. Активнее всего искали работу представители сферы «Государственная служба» (+59%), «Домашний персонал» (+38%) и «Безопасность» +56%.

Конкурс на одно предложение в Приморье в первом квартале составил 4,3 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается 5-6 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника, и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.

Самый большой конкурс среди соискателей первого квартала был среди специалистов «Транспорта и логистики» (7,6) и в сфере «Государственная служба» (9,6).

Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор Дальневосточного филиала HeadHunter: «Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Первое, что бросается в глаза, – это снижение активности соискателей ряда сфер. Например, явно не спешат искать работу специалисты сферы страхования, консультирования и науки и образования.  Именно поэтому в этих сферах на начало года невысокая конкуренция среди соискателей – не более одного человека на место».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: headhunter  вакансии  кадры 



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