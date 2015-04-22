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Сбербанк конвертирует валютную ипотеку в рубли на льготных условиях
Сбербанк предложил своим заемщикам конвертировать валютную ипотеку в рубли на льготных условиях, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман ГРЕФ, которого цитирует «Интерфакс».
«Мы предложили всем условия по конвертации в рубли по текущему курсу Центрального банка под ставку 12% годовых, как по субсидируемой ипотеке правительством, с возможностью реструктуризации платежей на срок до 30 лет. Условия, на наш взгляд, более чем приемлемые», - сказал Греф.
Власти РФ приняли закон о льготной ипотеке, согласно которому банкам в этом году выделяется 20 миллиардов рублей на субсидирование ставок по ипотечным кредитам, чтобы они были не выше 12% годовых. Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе «Прямой линии» заявил, что правительство также может подумать над господдержкой валютных ипотечников, но эта помощь не должна превышать ту, что оказывается рублевым заемщикам.
«Мы готовы обсуждать всевозможные исключения из правил для тех людей, кому действительно сложно в этих условиях обслуживать (кредиты). В каждом случае мы готовы искать приемлемые варианты для наших клиентов», - заверил Греф.
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