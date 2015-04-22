Риэлтор из Приморья стал экспертом ООН

В состав Консультативной группы по рынку недвижимости Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию при Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) включен президент ДВ гильдии риэлторов, находкинский предприниматель Владимир КАПЛИНСКИЙ.

Корреспонденту газеты «Золотой Рог» он сообщил, что приглашен в эту международную структуру в качестве эксперта по рынку недвижимости Российской Федерации как представитель независимых общественных организаций. Работа эта по сути «волонтерская», и он будет продвигать на нашем рынке недвижимости современные стандарты деятельности, содействовать развитию его открытости и цивилизованности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.