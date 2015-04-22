В Приморье производители бетона замесили ассоциацию

Новая бизнес-организация планирует помогать своим членам и защищать приморский рынок от «пиратской» продукции

Во Владивостоке на собрании представителей восьми приморских предприятий-производителей бетона и железобетонных изделий было принято решение о создании в крае Ассоциации предприятий-производителей бетона, железобетонных изделий и конструкций. Казалось бы, зачем предприятиям, которые сегодня довольно жестко конкурируют на рынке друг с другом, потребовалась эта общественная организация?

- Прежде всего, вместе мы сможем разговаривать с властью так, чтобы нас слышали, сможем донести до нее наши проблемы и, возможно, получить помощь, - говорит руководитель структурного подразделения строительной компании ООО «Каньон» - СКС «Сибирцево» Виталий САВЕЛЬЕВ, который возглавил рабочую группу по организации ассоциации. - Например, всем ясно, что нельзя сравнить наше производство с торговлей, но сегодня налог на землю под некоторыми нашими предприятиями подняли в 10 раз, приравняв к налогу на землю под торговыми комплексами! Или много говорится сегодня об импортозамещении продукции, а мы ведь производители тех материалов, которые и должны вытеснять импорт и даже являемся для некоторых поселений градообразующими предприятиями! Но у нас в крае поддерживаются малый бизнес, сельское хозяйство и пр. отрасли, а программы помощи нашему бизнесу нет!

Важной стратегической задачей будущей ассоциации Виталий Савельев считает борьбу с «пиратским» железобетоном. Вдоль приморских дорог в последние годы возникли площадки, на которых продают блоки, железобетонные кольца и пр. изделия, произведенные в кустарных условиях с явными нарушениями норм и технологий. Они не проходят ни через какой лабораторный контроль. Этот товар продается дешевле заводского, и неискушенный покупатель «клюет» на него, не представляя, что через несколько лет этот бетон может рассыпаться в прах, потому что произведен кое-как и не имеет никаких гарантий. Особенно в этой ситуации добросовестных производителей беспокоит то, что нелегалы таким образом подрывают авторитет легальных заводов, и объекты, строящиеся с применением этих изделий, в итоге проиграют свои качество и долговечность.

Еще одна цель - это внедрение новых технологий в производство бетонных и железобетонных изделий с целью повышения их качества и снижения стоимости, в чем члены ассоциации уже заочно заручились поддержкой ДальНИИСа.

Есть надежда и на то, что вместе удастся как-то компенсировать потери предприятий стройиндустрии от лихих 1990-х, которые до сих пор сказываются на производстве. Тогда многие заводы, лишившись заказов, отправили опалубку серийного железобетона в металлолом, а сегодня они из-за этого теряют хорошие заказы. Так, для строительства одного из крупных новых предприятий края пришлось завозить дорогой комплект металлокаркаса из-за границы. А был бы для строительства каркаса свой железобетон – он бы и застройщику обошелся дешевле, и свои производители железобетона смогли бы заработать те деньги, которые уплыли за рубеж.

- Железобетон сегодня - самый распространенный строительный материал, но цены на него на пределе рентабельности, мы теряем покупателей, деньги, возможности развивать производство, - отмечает заместитель генерального директора ЗАО «ГК «Зеленые листья» Валерий ЗАКУТНИЙ. - Эту проблему надо решать. Нам надо объединяться, чтобы информировать потребителей о нашем рынке, о том, с чем они на нем сегодня сталкиваются и как им здесь избежать обмана. Для нас очень важен равноправный диалог с властью, но для достижения целей, которые мы ставим перед собой, мы собираемся работать с любыми структурами и общественными организациями, которые близки нам по духу.

Предполагается, что ассоциация будет развивать тесные связи с железобетонщиками других регионов, содействовать продвижению новой продукции, обеспечению предприятий заказами в рамках серьезных программ регионального развития, совершенствованию производственного процесса и т.д.

В последних числах апреля рабочая группа по организации ассоциации планирует провести решающее организационные вопросы собрание.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.