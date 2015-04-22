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В Приморье производители бетона замесили ассоциацию
Новая бизнес-организация планирует помогать своим членам и защищать приморский рынок от «пиратской» продукции
Во Владивостоке на собрании представителей восьми приморских предприятий-производителей бетона и железобетонных изделий было принято решение о создании в крае Ассоциации предприятий-производителей бетона, железобетонных изделий и конструкций. Казалось бы, зачем предприятиям, которые сегодня довольно жестко конкурируют на рынке друг с другом, потребовалась эта общественная организация?
- Прежде всего, вместе мы сможем разговаривать с властью так, чтобы нас слышали, сможем донести до нее наши проблемы и, возможно, получить помощь, - говорит руководитель структурного подразделения строительной компании ООО «Каньон» - СКС «Сибирцево» Виталий САВЕЛЬЕВ, который возглавил рабочую группу по организации ассоциации. - Например, всем ясно, что нельзя сравнить наше производство с торговлей, но сегодня налог на землю под некоторыми нашими предприятиями подняли в 10 раз, приравняв к налогу на землю под торговыми комплексами! Или много говорится сегодня об импортозамещении продукции, а мы ведь производители тех материалов, которые и должны вытеснять импорт и даже являемся для некоторых поселений градообразующими предприятиями! Но у нас в крае поддерживаются малый бизнес, сельское хозяйство и пр. отрасли, а программы помощи нашему бизнесу нет!
Важной стратегической задачей будущей ассоциации Виталий Савельев считает борьбу с «пиратским» железобетоном. Вдоль приморских дорог в последние годы возникли площадки, на которых продают блоки, железобетонные кольца и пр. изделия, произведенные в кустарных условиях с явными нарушениями норм и технологий. Они не проходят ни через какой лабораторный контроль. Этот товар продается дешевле заводского, и неискушенный покупатель «клюет» на него, не представляя, что через несколько лет этот бетон может рассыпаться в прах, потому что произведен кое-как и не имеет никаких гарантий. Особенно в этой ситуации добросовестных производителей беспокоит то, что нелегалы таким образом подрывают авторитет легальных заводов, и объекты, строящиеся с применением этих изделий, в итоге проиграют свои качество и долговечность.
Еще одна цель - это внедрение новых технологий в производство бетонных и железобетонных изделий с целью повышения их качества и снижения стоимости, в чем члены ассоциации уже заочно заручились поддержкой ДальНИИСа.
Есть надежда и на то, что вместе удастся как-то компенсировать потери предприятий стройиндустрии от лихих 1990-х, которые до сих пор сказываются на производстве. Тогда многие заводы, лишившись заказов, отправили опалубку серийного железобетона в металлолом, а сегодня они из-за этого теряют хорошие заказы. Так, для строительства одного из крупных новых предприятий края пришлось завозить дорогой комплект металлокаркаса из-за границы. А был бы для строительства каркаса свой железобетон – он бы и застройщику обошелся дешевле, и свои производители железобетона смогли бы заработать те деньги, которые уплыли за рубеж.
- Железобетон сегодня - самый распространенный строительный материал, но цены на него на пределе рентабельности, мы теряем покупателей, деньги, возможности развивать производство, - отмечает заместитель генерального директора ЗАО «ГК «Зеленые листья» Валерий ЗАКУТНИЙ. - Эту проблему надо решать. Нам надо объединяться, чтобы информировать потребителей о нашем рынке, о том, с чем они на нем сегодня сталкиваются и как им здесь избежать обмана. Для нас очень важен равноправный диалог с властью, но для достижения целей, которые мы ставим перед собой, мы собираемся работать с любыми структурами и общественными организациями, которые близки нам по духу.
Предполагается, что ассоциация будет развивать тесные связи с железобетонщиками других регионов, содействовать продвижению новой продукции, обеспечению предприятий заказами в рамках серьезных программ регионального развития, совершенствованию производственного процесса и т.д.
В последних числах апреля рабочая группа по организации ассоциации планирует провести решающее организационные вопросы собрание.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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РќРµ РіРѕСЂСЋР№19:42, 23.04.2015#
Ценовой сговор. Ничего нового. Если до этого был выбор у кого заказать, то теперь его не будет. Только в рамках времени исполнения, цены будут диктовать, только и всего. Давно не новость, что когда нам обещают снижение, мы как правило получаем обратное. То есть монополия и диктат.
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Властелин Колец11:11, 24.04.2015#
Ценовой сговор, однозначно! И как железобетон может быть пиратским? У заводов разве исключительное право на выпуск ж/б продукции(которая кстати не требует обязательной сертификации)? Частников не уничтожать нужно, им помогать нужно. Они занимаются ПРОИЗВОДСТВОМ, а не лезут в чужой карман и не клянчат пособия. А заводам должно быть стыдно за то, что простой ИП составляет им конкуренцию! НЕГОСУДАРСВЕННО мыслите пузанки!
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mux11:35, 24.04.2015#
Если ты понятия не имеешь о полном цикле производства бетонного изделия, то не пиши здесь чушь. Никакой частник, делающий, допустим кольцо или лоток, не сможет выдержать правильное соотношение цемента, песка, щебня и хим. добавок. О лаборатории, которая есть на комбинатах, и которая следит за качеством бетона, и проверяет прочность изделий, у частника вобще речи не идет. Сыпанул того, сыпанул этого, добавил немного цемента (чем меньше, тем лучше - ибо себестоимость), и вуаля, получаем некоторое подобие кольца. А когда это псевдо-кольцо, уже после установки на объекте рассыпется - с кого спрашивать будешь?
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Властелин Колец19:49, 24.04.2015#
MEХ, ты вижу имееш. Я, ПОКУПАЮ бетон на заводе, свое кольцо (1М) на второй день поднять могу (это без пропарки). Не надо сгущать краски, и говорить об исключительности заводов и тп, среди частников есть нормальные производители. Ты что про ваши заводские крышки колодцев (ПП) скажеш, на дорогах которые, а про бардюры? Какой из заводов использует мытый песок? Сами экономите на всем, жабьё, частных производителей испугались. Скоро с вашими ценами вобще закроетесь, аппетиты поубавьте. А спрашивать ты будеш (если будет за что) с того, кто тебе его продал, из всех производителей, а их около 7(всего)ни один еще не поменял места дислокации и сидят они там более чем по 5 лет а некоторые и 10. И чутка про себестоимость, цемента никто не жалеет (это копейки). Вуалё.
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чтоб цены задрать и не кто не смог доказать что это сговор