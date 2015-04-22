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Во Владивостоке на улицах Уборевича и Суханова устанавливают новые фонари
Во Владивостоке, на улицах Суханова и Уборевича, продолжается установка новых световых опор. Более 150 светильников начнут освещать центральные улицы уже в мае. В настоящее время здесь завершается прокладка подземных кабельных линий и ведется подготовка к установке фонарных столбов.
Новые светильники позволят убрать непрезентабельные воздушные провода с центральных улиц. Кроме того, кабельные сети под землей обеспечены большей сохранностью.
Новые фонари на Суханова и Уборевича будут оснащены энергосберегающими лампами и выполнены в таком же стиле, как на Светланской, Океанском проспекте, Семеновской.
А в начале апреля, как уже сообщала газета «Золотой Рог», в городе были завершены работы по установке 25 опор освещения вдоль аллеи «След тигра» на Спортивной набережной.
Кроме того, в рамках двухмесячника благоустройства, санитарной очистки города силами МУП «ВПЭС» завершилось плановое мытье городских опор освещения: их очистили от зимней грязи, листовок и объявлений. И сейчас начинается их покраска.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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