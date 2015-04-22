Что нужно знать о налоговых вычетах при покупке, продаже или строительстве жилья

Претендовать на налоговый вычет при покупке жилья может гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13%. Есть и другие тонкости.

В порядке получения имущественного налогового вычета газете «Золотой Рог» помогла разобраться начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Ольга СЕМЕНАХА.

- Ольга Александровна, во-первых, расскажите, что же такое налоговый вычет?

- Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог на доходы с физических лиц - ставка налога - 13%. Другими словами, он позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц, ранее уплаченного в бюджет.

- Кто может воспользоваться таким вычетом?

- Налоговым вычетом может воспользоваться только физическое лицо, живущее на территории Российской Федерации. При этом он должен быть официально работающим гражданином, с которого удержан налог на доходы физических лиц.

Максимальная сумма имущественного вычета, независимо от стоимости приобретенного жилья, составляет 2 млн рублей, возвращается 260 тыс. рублей (налог в размере 13%). Следует отметить, что если налогоплательщик воспользовался налоговым вычетом в размере менее 2 млн рублей, то остаток вычета до полного его использования может быть предоставлен в дальнейшем при покупке другого жилого имущества. Это касается сделок, совершенных с 2014 года.

- Рассмотрим операции с недвижимостью. При каких обстоятельствах можно претендовать на налоговый вычет?

- Вернуть часть уплаченного налога можно при покупке недвижимости, при строительстве объекта недвижимости, при использовании заемных средств на приобретение или строительство объекта недвижимости. Стоит отметить, что объектами недвижимости, при операциях с которыми можно воспользоваться налоговым вычетом, признаются квартиры на вторичном рынке, квартиры на первичном рынке, комнаты, объекты незавершенного строительства, загородные дома, земельные участки под строительство дома. Также можно воспользоваться вычетом при расходах на строительство дома, расходах на ремонт и отделку, расходах по ипотечному кредиту.

По каждому виду расходов есть свои нюансы. На сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Физические лица» - «Получение налогового вычета» представлены разъяснения, содержащие ответы на часто возникающие вопросы у лиц, претендующих на получение вычета.

- Вычет при ипотеке имеет какие-то особенности?

- Налоговый вычет по ипотеке необходимо оформлять на протяжении всего срока кредита, так как возвращается налог на доходы физических лиц только по фактически оплаченным процентам, но при этом общая (максимальная) сумма вычета по расходам на оплату процентов не может превышать 3 млн руб. Возврату подлежат 13% от уплаченной суммы процентов, но не более 390 тыс. рублей.

Если квартира и ипотечный кредит приобретались в долях на нескольких собственников, то необходимо оплачивать кредит каждому собственнику, для того чтобы в дальнейшем воспользоваться правом на предоставление вычета по понесенным расходам.

Однако если собственность, например квартира стоимостью 5 млн рублей, оформлена родителем на несовершеннолетнего ребенка, то вычетом может воспользоваться тот родитель, который фактически понес затраты. При этом максимальная сумма вычета составляет 2 млн рублей (возврату подлежат 260 тыс. рублей). Также подлежат возврату проценты по кредиту, если таковые затраты были.

Для оформления такого налогового вычета необходимо запрашивать в банке справку об оплаченных процентах по кредиту. Если кредит выдан в иностранной валюте, то необходимо просить банк пересчитывать платежи в рубли и отражать в справке именно рубли. Если собственников несколько, то справка должна быть выдана для каждого собственника.

- И все же, каков общий порядок получения налогового вычета?

- Налоговый вычет можно получить путем подачи декларации в налоговую инспекцию в году, следующем за отчетным периодом, или путем написания заявления в налоговый орган с просьбой выдать уведомление для работодателя, на основании которого не будет удерживаться налог на доходы с физических лиц с заработной платы.

В первом случае к декларации прикладывается ряд документов. Налоговая служба в течение трех месяцев проверяет декларацию и приложенные документы, затем выносит решение о правомерности предоставления налогового вычета.

Хочу заметить, что налогоплательщик получит обратно только те суммы, которые удержаны с его заработной платы (дохода). Если размер полученного дохода в прошедшем году не позволяет претендовать на предоставление вычета в полном объеме, то можно обращаться за оставшейся частью в следующие годы, пока положенный размер вычета не будет полностью предоставлен.

Во втором случае для получения налогового вычета в текущем году у работодателя следует обратиться с заявлением и документами в налоговую службу. Предоставляются те же документы, кроме налоговой декларации. Инспекция рассматривает заявление и документы в течение месяца, после чего выносит решение. На основании уведомления работодатель не удерживает налог на доходы физических лиц с заработной платы (дохода), а выдает зарплату в полном объеме.

- Ольга Александровна, какие документы необходимо подготовить, чтобы стать претендентом на получение налогового вычета?

- В каждой ситуации свой перечень, но если говорить в целом, при возврате сразу всей суммы вычета, во-первых, необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Подготовить оригиналы и копии документов: договора купли-продажи (долевого участия, на ремонт и отделку), свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, справки о доходах по форме 2-НДФЛ (при наличии), чеков, квитанций и расписок по договору. В зависимости от ситуации могут понадобиться и другие документы, заявление о распределении расходов при приобретении супругами в собственность недвижимого имущества, например, справка из кредитной организации об оплаченных процентах по кредиту, а при самостоятельном строительстве или ремонте – чеки, квитанции на строительные материалы.

Анна КУЗНЕЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.