ВТБ развивает сотрудничество с предприятиями Приморского края

ВТБ в Приморье в первом квартале 2014 года отмечает положительные результаты практически по всем показателям. Основным подтверждением роста является кредитно-документарный портфель офиса ВТБ в Приморье, который на 1 апреля текущего года достиг 52,9 млрд рублей. Рост к началу 2014 года составил 37%, а по сравнению с данными на тот же период прошлого года - 67%.

Структура кредитно-документарного портфеля стабильна. Основную часть составляют: оборонная промышленность, предприятия транспорта и связи, гостиничный сервис и энергетическая отрасль. Стоит отметить, что по одной из ведущих отраслей портфеля - транспорт и связь - доля кредитно-документарного портфеля увеличилась на 8% за 3 месяца текущего года.

Всего в первом квартале 2014 года предприятиям выдано кредитов на общую сумму 7,3 млрд рублей, что на 18% выше аналогичного периода 2013 года. Объем привлечения средств клиентов составил 12,1 млрд рублей ,это на 55% выше показателей начала 2014 года. При этом ресурсы регионального операционного офиса во Владивостоке до востребования выросли на 1 млрд рублей, а сумма срочных депозитов выросла на 3,3 млрд рублей.

Продолжается тенденция увеличения объемов валютных операций, проводимых в рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности клиентов. За три месяца текущего года клиентами ВТБ в Приморье проведено импортных платежей на сумму 43,5 млн долларов. Также за этот период поступила экспортная выручка в объеме 214 млн долларов. Рост объемов на 24% в сравнении с 1 кварталом 2013 года, причем тенденция к росту сохраняется.

«Наша цель - увеличить присутствие ВТБ в регионе не только в части кредитования реального сектора экономики, но и в развитии транзакционного бизнеса со всем спектром банковских услуг на высоком профессиональном уровне. Благодаря конкурентным условиям и расширенной линейке предложений, ВТБ в Приморье стабильно занимает одно из лидирующих мест. Банк оптимизирует собственные бизнес-процессы для того, чтобы региональный бизнес мог эффективно развиваться, и мы, в свою очередь, готовы предложить ему всестороннюю поддержку», - отметил руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.