Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ВТБ развивает сотрудничество с предприятиями Приморского края
ВТБ в Приморье в первом квартале 2014 года отмечает положительные результаты практически по всем показателям. Основным подтверждением роста является кредитно-документарный портфель офиса ВТБ в Приморье, который на 1 апреля текущего года достиг 52,9 млрд рублей. Рост к началу 2014 года составил 37%, а по сравнению с данными на тот же период прошлого года - 67%.
Структура кредитно-документарного портфеля стабильна. Основную часть составляют: оборонная промышленность, предприятия транспорта и связи, гостиничный сервис и энергетическая отрасль. Стоит отметить, что по одной из ведущих отраслей портфеля - транспорт и связь - доля кредитно-документарного портфеля увеличилась на 8% за 3 месяца текущего года.
Всего в первом квартале 2014 года предприятиям выдано кредитов на общую сумму 7,3 млрд рублей, что на 18% выше аналогичного периода 2013 года. Объем привлечения средств клиентов составил 12,1 млрд рублей ,это на 55% выше показателей начала 2014 года. При этом ресурсы регионального операционного офиса во Владивостоке до востребования выросли на 1 млрд рублей, а сумма срочных депозитов выросла на 3,3 млрд рублей.
Продолжается тенденция увеличения объемов валютных операций, проводимых в рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности клиентов. За три месяца текущего года клиентами ВТБ в Приморье проведено импортных платежей на сумму 43,5 млн долларов. Также за этот период поступила экспортная выручка в объеме 214 млн долларов. Рост объемов на 24% в сравнении с 1 кварталом 2013 года, причем тенденция к росту сохраняется.
«Наша цель - увеличить присутствие ВТБ в регионе не только в части кредитования реального сектора экономики, но и в развитии транзакционного бизнеса со всем спектром банковских услуг на высоком профессиональном уровне. Благодаря конкурентным условиям и расширенной линейке предложений, ВТБ в Приморье стабильно занимает одно из лидирующих мест. Банк оптимизирует собственные бизнес-процессы для того, чтобы региональный бизнес мог эффективно развиваться, и мы, в свою очередь, готовы предложить ему всестороннюю поддержку», - отметил руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Предпринимателям Приморья расскажут о финансовых инструментах для роста бизнеса
- Правильные накопления с Россельхозбанком
- Индивидуальные предприниматели поверили в депозиты
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Без вины онлайн-вкладчики
- Перегрева рынка ипотеки не будет
- Детская ипотека
- Четверть приморских банков понесла убытки
- Валютная подстраховка
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов