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Корейцы готовы открыть во Владивостоке аналоги торговых центров Lotte и E-Mart
Одним из важнейших достижений последних лет в сотрудничестве России и Республики Корея – это отмена визового режима, что положительно сказалось на турпотоке в обе стороны: только за счёт этого количество туристов, приезжающих из Кореи, увеличилось на 20 процентов. Однако корейских туристов в Приморье могло бы быть гораздо больше, если бы не проблемы с инфраструктурой.
Как сообщил в своем докладе на IV Дальневосточном Российско-Корейском форуме научный работник НИИ поселений Республики Корея Чо Чжин Чоль, корейские туристы отмечают неразвитую туристическую инфраструктуру во Владивостоке. Фактически, гостям города негде провести время, кроме как на площади города, набережной и еще паре туристических объектов. Больше всего они сожалеют о том, что отдохнуть и одновременно совершить покупки в большом молле во Владивостоке не возможно. Поэтому корейцы готовы помочь в открытии в столице Приморья торговых центров – аналогов Lotte и E-Mart.
Директор НИИ поселений Республики Корея добавил, что подобная инфраструктура помогла бы удержать квалифицированные кадры в Приморье и уменьшить отток населения из региона.
Напомним, в рамках IV Дальневосточного Российско-Корейского форума запланировано проведение сессий по темам: транспорт и логистика, региональное планирование, сельское хозяйство, экология, энергетика. Участие в форуме принимают первый вице−губернатор Приморского края Сергей Сидоров, председатель Заксобрания Виктор Горчаков, заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Российской Федерации Максим Шерейкин, представители субъектов федерации ДФО, бизнес-сообщества, науки.
Республику Корея представляют председатель Совета по национальным исследованиям в области экономических, гуманитарных и социальных наук Ан Сэ Ён, председатель Национальной комиссии по корпоративному партнерству Республики Корея Ю Чжан Хи, председатель Комитета иностранных дел, торговли и объединения Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Чжин, бизнесмены, представители министерств и ведомств, научных организаций.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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