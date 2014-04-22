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Приморское морское пароходство воздержится от выплаты дивидендов

22 Апреля 2014, 15:57 | Приморье

Чистую прибыль по итогам 2013 года в размере 1,25 млн рублей акционеры решили направить на развитие

По итогам 2012 года ПМП получило чистый убыток в размере 22,018 млн рублей. Последний раз пароходство выплачивало дивиденды по итогам 2006 года.

Акционеры ПМП на годовом собрании также переизбрали совет директоров в прежнем составе: бывший гендиректор ОАО "ПМП" Александр КИРИЛИЧЕВ, гендиректор ОАО "ПМП" Александр МИГУНОВ, председатель правления "Приско Капитал Банка" Елена СЫЧЕВА (дочь Александра Кириличева), начальник управления развития корпоративных отношений "Приско Капитал Банка" Андрей СЫЧЕВ, а также три менеджера PRISCO (Singapore) Pte. Ltd - финансовый директор Дмитрий ГОЛОМОВЗЫЙ, заместитель управляющего директора Алексей МАЦКЕВИЧ и исполнительный директор по развитию проектов Дмитрий КИРИЛИЧЕВ, сын Александра Кириличева.

Корпорация PRISCO специализируется на транспортировке наливных, насыпных и навалочных грузов, участвует в обслуживании нефтетерминалов и транспортировке сжиженного природного газа.

Менеджмент ПМП контролирует более 75% акций компании.Александру Кириличеву напрямую принадлежит 0,0144% акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: дивиденды  ПМП  годсобрание 



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