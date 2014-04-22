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Во Владивостоке проходит IV Дальневосточный Российско-Корейский форум

22 Апреля 2014, 14:16 | Приморье

В рамках IV Дальневосточного Российско-Корейского форума, который проходит сегодня во Владивостоке, запланировано проведение сессий по темам: транспорт и логистика, региональное планирование, сельское хозяйство, экология, энергетика.

Как сообщает корреспондент Zrpress, участие в форуме принимают первый вице−губернатор Приморского края Сергей Сидоров, председатель Заксобрания Виктор Горчаков, заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Российской Федерации Максим Шерейкин, представители субъектов федерации ДФО, бизнес-сообщества, науки.

Республику Корея представляют председатель Совета по национальным исследованиям в области экономических, гуманитарных и социальных наук Ан Сэ Ён, председатель Национальной комиссии по корпоративному партнерству Республики Корея Ю Чжан Хи, председатель Комитета иностранных дел, торговли и объединения Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Чжин, бизнесмены, представители министерств и ведомств, научных организаций.

Республика Корея является активным партнёром Приморья в сельском хозяйстве, логистике. Эти и другие направления будут обсуждаться сегодня на сессиях», - отметил Сергей Сидоров на церемонии открытия.

По его мнению, одно из важных достижений последних лет – это отмена визового режима, что положительно сказалось на турпотоке в обе стороны: только за счёт этого количество туристов, приезжающих из Кореи, увеличилось на 20 процентов

Сергей Сидоров пригласил южнокорейских инвесторов к участию в реализации проектов на территории Приморья.

«Наш регион сегодня становится территорией больших возможностей. На уровне Минвостокразвития принято решение о создании территории опережающего развития на острове Русский. В Приморье реализуются федеральные проекты по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья, в плане - парк автомобильных компонентов,  рыбный кластер. И мы приглашаем наших южнокорейских партнёров принять участие в этих проектах», - сказал первый вице-губернатор.

Он также отметил, что для инвесторов в Приморье сегодня создаются особые условия.

«Это существенные льготы по налогам на прибыль и на имущество для крупных инвесторов, снижение административных барьеров, упрощение условий ведения бизнеса, повышение открытости рынка», - подчекрнул Сергей Сидоров.

В настоящий момент идет работа по секциям. По итогам форума будет сделано совместное заявление.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Анастасия Красильникова | Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: инвестор  российско-корейский форум  инвестиции 



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