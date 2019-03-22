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Страховой рынок Приморья в 2018 году превысил 10,6 млрд рублей
22 Марта 2019, 15:32 | Приморье
Прирост страховых премий составил 3%
На территории Приморского края в 2018 году продолжился рост страхового рынка. Общая сумма собранных премий превысила 10,6 млрд рублей, рост по сравнению с 2017 годом составил 3%, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как пояснили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, на рост доли страхования жизни повлиял увеличившийся спрос населения на инвестиционные продукты страховых компаний. В общем объёме собранные в Приморье страховые премии подросли с 37% в 2017 году до 41% в 2018 году. Число заключённых договоров увеличилось на 33% до 51,3 тыс. В полтора раза или до 656 млн рублей увеличилась сумма осуществлённых страховых выплат.
Прирост страховых премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней составил 8%. Объём собранных премий превысил 753 млн рублей. Вместе с тем в прошлом году наблюдалось снижение числа заключённых договоров, а также объёма страховых выплат — в два раза до 325 тысяч и на 19% до 117 млн рублей соответственно.
Сумма собранных страховых премий по добровольному медицинскому страхованию выросла на 24% до 459 млн рублей. Число договоров увеличилось до 79,8 тыс., сумма осуществлённых страховых выплат — до 191,7 млн рублей. В обоих случаях прирост показателей составил 11%, что объясняется более качественной работой страховых организацией в указанном сегменте
По договорам автокаско прирост страховых премий составил 6%, объём взносов превысил 1 млрд рублей. Количество договоров увеличилось на 31% и превысило 15 тысяч. На 7% или до 535 млн рублей увеличился объём страховых выплат. Положительная динамика роста спроса на данный вид страхования сопровождается повышенным интересом населения к потребительскому кредитованию, в частности к автокредитованию.
В сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности по итогам 2018 года отмечено снижение премий на 18%. Их общая сумма немногим превысила 2,1 млрд рублей. Объём выплат сократился в 1,7 раза и составил 1,9 млрд рублей. Это может быть связано с расширением практики натурального возмещения вреда и более качественной работой по урегулированию убытков.
Всего в Приморском крае страховщиками за прошлый год урегулировано страховых событий на сумму 4 млрд рублей. По сравнению с позапрошлым годом показатель уменьшился на 21%.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: Страховой рынок страхование
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