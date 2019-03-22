Приморцы стали значительно реже снимать наличные с карт

Тенденция использования банковских карт, выпущенных банками на территории Приморского края, изменилась: переводы с карты на карту вытеснили с лидирующей позиции операции по снятию наличных. Объём таких транзакций за 2018 год увеличился в полтора раза и превысил 447 млрд рублей, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

По объёму операций переводы с карты на карту опережают все другие карточные операции. Аналогичная тенденция наблюдается и по Дальнему Востоку, и по России в целом.

Начальник отдела платёжных систем и расчётов Дальневосточного главного управления Банка России Олег БЕЛОХОН объясняет преобладание переводов с карты на карту их удобством в качестве оплаты оказываемых услуг:

«В том числе это такие услуги, как такси, парикмахерские, ремонт помещений и автомобилей, а также оплата товаров в мелкой рознице. То есть фактически переводы с карты на карту применяются там, где раньше использовались наличные деньги», — прокомментировал он.

Вместе с тем по количеству транзакций переводы с карты на карту уступают транзакциям по оплате товаров и услуг — 18% и 71% соответственно. Доля операций по снятию наличных денег за отчётный период снизилась на пять процентных пунктов и составила 11%.

Общий объём безналичных транзакций, осуществлённых по картам, выпущенным на территории Приморья, достиг 725 млрд рублей. Число таких банковских карт увеличилось более чем на 75 тысяч и превысило 3,4 миллиона. При этом на Приморский край приходится почти четверть всех карт, выпущенных в регионах Дальнего Востока.