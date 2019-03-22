www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.77 р. 100 JPY: 57.56 р.
EUR: 72.59 р. 10 CNY: 95.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Приморцы стали значительно реже снимать наличные с карт

22 Марта 2019, 13:42 | Приморье
Тенденция использования банковских карт, выпущенных банками на территории Приморского края, изменилась: переводы с карты на карту вытеснили с лидирующей позиции операции по снятию наличных. Объём таких транзакций за 2018 год увеличился в полтора раза и превысил 447 млрд рублей, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
 
По объёму операций переводы с карты на карту опережают все другие карточные операции. Аналогичная тенденция наблюдается и по Дальнему Востоку, и по России в целом.
 
Начальник отдела платёжных систем и расчётов Дальневосточного главного управления Банка России Олег БЕЛОХОН объясняет преобладание переводов с карты на карту их удобством в качестве оплаты оказываемых услуг:
 
«В том числе это такие услуги, как такси, парикмахерские, ремонт помещений и автомобилей, а также оплата товаров в мелкой рознице. То есть фактически переводы с карты на карту применяются там, где раньше использовались наличные деньги», — прокомментировал он.
 
Вместе с тем по количеству транзакций переводы с карты на карту уступают транзакциям по оплате товаров и услуг — 18% и 71% соответственно. Доля операций по снятию наличных денег за отчётный период снизилась на пять процентных пунктов и составила 11%.
 
Общий объём безналичных транзакций, осуществлённых по картам, выпущенным на территории Приморья, достиг 725 млрд рублей. Число таких банковских карт увеличилось более чем на 75 тысяч и превысило 3,4 миллиона. При этом на Приморский край приходится почти четверть всех карт, выпущенных в регионах Дальнего Востока.
 
 
 
Автор:
Теги: банковская карта  банки  переводы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru