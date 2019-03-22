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Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам

22 Марта 2019, 11:40 | Приморье
За год Приморье покинуло еще 80 тыс. человек. Эксперты называют главную причину оттока населения 
 
Сегодня в ДФО с центральной России особенно активно зазывают рабочих вахтовым методом: водителей, поваров, разнорабочих, рыбообработчиков, матросов-моряков, слесарей, сварщиков, и так далее. Также нередко встречаются вакансии от нефтяных и строительных компаний. При этом, согласно статистики Приморскстата, за прошлый год Приморье покинуло еще 80 тыс. человек. И если переселение продолжится подобными темпами, то Приморский край по своей численности может вернуться к царским временам. Ни «ориентир» президента Владимира Путина на Дальний Восток, ни программы поддержки, такие как «ДВ-гектар», ни увеличение «федерального спонсирования» ситуацию в положительное русло пока направить не в состоянии. Почему дальневосточники покидают малую родину ускоренными темпами, спецкорр Деловой газеты «Золотой Рог» поинтересовался у приморских экспертов.
 
Специалисты твердят в один голос: главной причиной оттока населения из ДФО стало несоответствие уровня и качества жизни на Дальнем Востока с центральной частью страны. При этом, пропиаренные программы различных ведомств, составленные в Москве, уперлись в бюрократические и другие препоны, и напрактике не работают.
 
Союза пчеловодов Приморского края, Рамиль ЕНИКЕЕВ настаивает на том, что крупному бизнесу Приморье не интересно:
 
«Даже на ВЭФ пиарят много проектов и огромные суммы. Но это лишь те компании и бизнесмены,которые завязаны на государство либо кормятся у «госкормушки». Те предприниматели, которые реально заработали свое состояние и считают деньги, не видят целесообразности присутствия здесь», - говорит Еникеев.
 
Политолог Сергей ГРЕБЕНЮК называет большинство программ развития ЖФО «откровенной профанацией»:
 
«В регионе нет комплексных программ, направленных на предотвращение оттока. Да и вообще, без улучшения качества жизни в комплексном понимании, никакие программы удержания у нас просто не сработают. Так как рыба ищет где глубже, а человек - где лучше», - уверен он.
 
Детальное рассмотрение наболевшей проблемы оттока населения из Дальнего Востока читайте в ближайшем выпуске газеты «Золотой Рог».
 
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Теги: население  статистика  отток 



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Комментарии

  • Pronin13:33, 22.03.2019#

    Предположим, все, кто уехали - все семейные. Предположим, что все семьи - это папа, мама, сын и дочь. 80000/4=20000 квартир/домиков/комнат - жилья освободилось. Кто-нибудь может показать эти двадцать тысяч освободившихся помещений для проживания?

  • Да ладно?14:31, 22.03.2019#

    Так зачем их продавать, когда можно сдавать за нехилый бабос приезжим, и спокойно снимать жилье в новом месте. . . еще и на мороженное останется. . .

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