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Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам
22 Марта 2019, 11:40 | Приморье
За год Приморье покинуло еще 80 тыс. человек. Эксперты называют главную причину оттока населения
Сегодня в ДФО с центральной России особенно активно зазывают рабочих вахтовым методом: водителей, поваров, разнорабочих, рыбообработчиков, матросов-моряков, слесарей, сварщиков, и так далее. Также нередко встречаются вакансии от нефтяных и строительных компаний. При этом, согласно статистики Приморскстата, за прошлый год Приморье покинуло еще 80 тыс. человек. И если переселение продолжится подобными темпами, то Приморский край по своей численности может вернуться к царским временам. Ни «ориентир» президента Владимира Путина на Дальний Восток, ни программы поддержки, такие как «ДВ-гектар», ни увеличение «федерального спонсирования» ситуацию в положительное русло пока направить не в состоянии. Почему дальневосточники покидают малую родину ускоренными темпами, спецкорр Деловой газеты «Золотой Рог» поинтересовался у приморских экспертов.
Специалисты твердят в один голос: главной причиной оттока населения из ДФО стало несоответствие уровня и качества жизни на Дальнем Востока с центральной частью страны. При этом, пропиаренные программы различных ведомств, составленные в Москве, уперлись в бюрократические и другие препоны, и напрактике не работают.
Союза пчеловодов Приморского края, Рамиль ЕНИКЕЕВ настаивает на том, что крупному бизнесу Приморье не интересно:
«Даже на ВЭФ пиарят много проектов и огромные суммы. Но это лишь те компании и бизнесмены,которые завязаны на государство либо кормятся у «госкормушки». Те предприниматели, которые реально заработали свое состояние и считают деньги, не видят целесообразности присутствия здесь», - говорит Еникеев.
Политолог Сергей ГРЕБЕНЮК называет большинство программ развития ЖФО «откровенной профанацией»:
«В регионе нет комплексных программ, направленных на предотвращение оттока. Да и вообще, без улучшения качества жизни в комплексном понимании, никакие программы удержания у нас просто не сработают. Так как рыба ищет где глубже, а человек - где лучше», - уверен он.
Детальное рассмотрение наболевшей проблемы оттока населения из Дальнего Востока читайте в ближайшем выпуске газеты «Золотой Рог».
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: население статистика отток
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