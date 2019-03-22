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Выставка "Город" обещает удивить Владивосток
За полтора месяца до популярного форума зарегистрировалось уже 110 его участников
О том, что строительный сезон в этом году в Приморье обязательно должен стать удачным, можно судить уже по тому доброму знаку, что традиционная ежегодная выставка «Город» в 26-й раз развернет свои экспозиции и мероприятия, на этот раз - опять под сводами КСК «Фетисов Арена». А это особенно удобно и для экспонентов, и для посетителей. Уже сейчас стало ясно, что ее активность и представительность будут очень высокими.
По словам постоянного организатора выставки, генерального директора ООО «Дальэкспоцентр» Веры ЕРМИЛОВОЙ, за полтора месяца до выставки зарегистрировалось уже 110 ее участников из более 200, выразивших желание поработать на этой эффективной отраслевой деловой площадке. В частности, уже ожидаются представители из 22 городов разных регионов страны, в том числе из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Новосибирска, Иркутска и пр.
Кстати, подмечено, что состав иногородних участников от выставки к выставке почти полностью меняется. Помимо широкой палитры различной отечественной продукции, необходимой для строительства и обустройства объектов различного назначения, на этой выставке будут представлены также образцы материалов, спецтехника, оборудование и пр. из Германии, Китая, Южной Кореи, США, Финляндии, Японии и других стран.
Вера Ермилова обратила внимание на то, что каждый раз на выставке предлагаются новинки. В частности, на этой будут особенно широко представлены системы устройства «умного дома» и «теплого энергоэффективного дома», технологии быстрого возведения зданий, сбора и переработки мусора и пр. Особый интерес посетителей сможет вызвать технология «деревянных кирпичиков», по которой обычная семья по принципу «лего» сможет строить дом своими силами.
Заместитель директора департамента градостроительства Приморского края Андрей МАКУХИН высказал надежду, что выставка будет особенно ценна своей нацеленностью на строительство жилья, что является основным драйвером отрасли. В прошлом году Приморью удалось повысить объемы ввода жилья. Всего в эксплуатацию были сданы объекты площадью 533 тыс. кв. метров. В том числе – 213 тыс. кв. метров индивидуального.
По его мнению, трудности перехода отрасли с долевого строительства жилья на проектное финансирование и иные трудности могут снизить объем ввода жилья, но на уровне края разработаны мероприятия, которые должны поддержать и потребителя, и строителей, чтобы их активность не снижалась. Будут активно внедряться льготные ипотечные продукты, на уровне муниципалитетов – готовиться площадки под новое строительство, особое внимание будет уделяться выполнению целевых программ жилищного строительства – для сирот, переселенцев из аварийного и ветхого жилья и пр. Будет осуществляться помощь социально незащищенным категориям потребителей.
Руководитель проекта «Сделано в Приморье», генеральный директор ООО «Эколос-ДВ» Алексей БУРДЮК сказал, что наша местная промышленность в настоящее время надежно обеспечивает своими поставками стройматериалов и комплектующих любые объемы строительства в крае, снижая импортозависимость и затраты стройки. При этом пять заводов, которые уже объединяет этот проект, пользуются на уровне региона особой поддержкой.
Начальник отдела градостроительства и архитектуры департамента градостроительства Приморья Елена ИВАННИКОВА особенно порекомендовала посетить выставку тем приморцам, которые желают, но по каким-то причинам не могут начать строительство своего дома. Представители этого департамента, других государственных, финансовых и прочих структур будут консультировать граждан по различным вариантам решения их проблем в рамках реализации своих проектов. Особенно серьезная поддержка будет оказываться тем, кто замахнулся на «дальневосточный гектар» и уже пытается начать освоение полученного участка.
На выставке «Город», традиционно поддерживаемой администрацией Приморья, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и патронируемой Торгово-промышленной палатой РФ, в рамках деловой программы пройдут конференция «Развитие жилищного строительства в Приморском крае», круглые столы на актуальные темы, различные семинары и мастер-классы.
Участники презентации очередной выставки «Город» выразили уверенность, что она станет хорошим импульсом для роста строительства в крае и окажет серьезную помощь в поиске наиболее эффективных решений в большом строительном деле.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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