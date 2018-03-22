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Tele2 нашла новых роуминговых партнеров в Европе и на Ближнем Востоке
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает роуминг в сетях Vodafone (Нидерланды, Чехия), Sunrise (Швейцария), Bite (Латвия), Pelephone (Израиль) и Orange (Иордания). Клиенты компании могут пользоваться в этих странах услугами автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом на выгодных условиях.
Tele2 дает своим абонентам возможность оставаться на связи во время путешествий и оптимизировать расходы на звонки и интернет. В Нидерландах, Чехии, Швейцарии, Латвии и Израиле клиентам оператора доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 рублей за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Абонент заплатит 25 рублей за 1 Мб скоростного мобильного интернета, а стоимость передачи одного текстового или мультимедийного сообщения составит 6 рублей.
В Иордании клиентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Передача текстового или мультимедийного сообщения обойдется в 12 рублей, а 1 Мб трафика будет стоить 50 рублей.
Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции. Услуга «Разговоры без границ» позволяет принимать все вызовы по цене 5 рублей за минуту, абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. Подключить опцию можно в личном кабинете клиента или с помощью USSD-команды *143*1#.
В путешествиях по миру абоненты Tele2 могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по выгодным ценам. Опция «Интернет за рубежом» позволяет скачивать 10 Мб трафика за 100 рублей в день в Нидерландах, Чехии, Швейцарии, Латвии и Израиле, а тот же объем данных в Иордании обойдется клиенту в 300 рублей. Кроме того, В Швейцарии, Латвии и Израиле клиентам Tele2 доступна услуга «Безлимитный интернет за границей», абонентская плата за которую составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть.
Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».
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