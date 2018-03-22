Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ООО "ДНС Групп"

«ДНС Групп» фигурирует в расследовании о незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов LG.

Как говорится в определении ФАС от 9 января, рассматривая дело о координации цен на смартфоны LG, служба запросила у «ДНС Групп» информацию о перечне юридических лиц, состоящих с ней в одной группе. Службу также интересовало, какие из этих компаний покупали и продавали смартфоны LG в 2014–2017 годах. «ДНС Групп» отправила ФАС список из 24 юридических лиц. Служба обратилась с запросами к каждому из них, и четыре компании ответили, что смартфоны LG в 2014–2017 годах не закупали и не продавали.