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Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ООО "ДНС Групп"
22 Марта 2018, 12:50 | Приморье
«ДНС Групп» фигурирует в расследовании о незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов LG.
Как говорится в определении ФАС от 9 января, рассматривая дело о координации цен на смартфоны LG, служба запросила у «ДНС Групп» информацию о перечне юридических лиц, состоящих с ней в одной группе. Службу также интересовало, какие из этих компаний покупали и продавали смартфоны LG в 2014–2017 годах. «ДНС Групп» отправила ФАС список из 24 юридических лиц. Служба обратилась с запросами к каждому из них, и четыре компании ответили, что смартфоны LG в 2014–2017 годах не закупали и не продавали.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: «ДНС Групп»
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