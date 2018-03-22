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Вкладчиков запомнят навеки
Банк России занесет всех клиентов кредитных организаций в блокчейн
В России появится единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн – его в следующем году создадут Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к АСВ и ЦБ, и подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией. Пока в мире нет аналогов создаваемому реестру депозитов. Его внедрение поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии. По словам экспертов, нововведение повысит прозрачность рынка банковских депозитов.
При открытии депозита информацию об этом кредитная организация будет записывать в блок реестра, который будет храниться на сервере ЦБ, рассказал источник, близкий к Банку России. В каждом блоке будет храниться информация о названии банка, персональные данные вкладчика и сумма депозита. При пополнении или закрытии вкладов изменения будут записываться в новый блок реестра.
Данные из блокчейнреестра нельзя изменить или удалить, поэтому вся информация о вкладчиках будет надежно защищена, отметил источник, близкий к АСВ. Таким образом, использование технологии блокчейн поможет избежать ситуаций, когда при отзыве лицензии банки «теряют» базы данных вкладчиков, которые изза этого не могут получить страхового возмещения, полагающегося им по закону.
Источник, близкий к ЦБ, отметил, что пока неясно, будет ли использована сторонняя технология на основе блокчейн или создана собственная.
В мире нет аналогов создаваемому реестру вкладчиков, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара КАСЬЯНОВА.
Блокчейн (от английского blockchain – «блочная цепь») – это технология хранения и защиты информации с помощью распределенных баз данных. В ее основе – постоянно продлеваемая цепочка цифровых записей. Данные из блокчейна нельзя удалить, все записи автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении. Соответственно, данные в реестре будут максимально защищены от подделок, их невозможно будет удалить, и при «потере базы данных вкладчиков» ЦБ сможет проверить информацию о них в реестре депозитов.
Первый замгендиректора АСВ Валерий МИРОШНИКОВ ранее рассказывал «Известиям», что «сотрудники ЦБ и АСВ не раз сталкивались с ситуацией, когда за три дня банк«мертвец» успевал уничтожить базы данных или вывезти их за пределы кредитной организации». Например, в банке «ХолдингКредит», который лишился лицензии в 2013 году, сервер якобы разбили переносившие его таджикирабочие – на самом деле он был вывезен накануне отзыва лицензии, а временной администрации подкинули муляж. Поиски оригинального сервера заняли десять месяцев. В Международном промышленном банке экссенатора Сергея ПУГАЧЕВА сотрудники по указанию руководства занимались уничтожением баз данных каждые три месяца, приводил еще один пример Валерий Мирошников.
– Система страхования банковских вкладов сыграла очень важную роль. Введение реестра станет следующим шагом для обеспечения стабильности на рынке вкладов, так как эта мера не позволит недобросовестным банкирам уничтожать данные о клиентах, – отметил управляющий директор по розничным продуктам Абсолютбанка Антон ПАВЛОВ.
Применение технологии блокчейн позволит ЦБ получать не только общую информацию об объемах вкладов в банках, но и четко отслеживать в режиме реального времени данные о каждом открытом или закрытом депозите, отметил член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейнтехнологиям при Госдуме Никита КУЛИКОВ. Система распределенного реестра позволит Банку России структурировать данные о депозитах физлиц, например отслеживать изменения спроса на типы вкладов, добавил президент банка «Воронеж» Олег КИСЛЯК.
Сама по себе технология блокчейн отвечает за наличие записей в реестре, а насколько они верные и безошибочные – это уже вопрос к операторам, то есть банкам, которые и будут вносить информацию, отметил Никита Куликов. К тому же попрежнему останется нерешенной проблема «забалансовых вкладчиков», которая связана с тем, что информация о людях, доверивших банкам деньги, просто не вносилась в отчетность, добавил он.
Создание Банком России и АСВ единого реестра будет способствовать развитию рынка вкладов в России. Клиенты станут охотнее открывать депозиты: зная, что их данные будут дополнительно защищены, они с большей уверенностью смогут рассчитывать на страховое возмещение в случае банкротства банка. По данным ЦБ, объем рынка вкладов за прошлый год вырос на 7,4% и достиг 26 трлн рублей к 1 января 2018 года.
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