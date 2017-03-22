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В Приморском крае Час Земли встречают даже копытные животные

22 Марта 2017, 16:58 | Приморье

В Приморье, где всю зиму при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» шла подкормка копытных в местах обитания амурского тигра, в одном из охотничьих хозяйств состоялась праздничная акция, приуроченная к Часу Земли.

Огромная надпись – День Земли – выложена сыпучими кормами на подкормочной площадке в модельном охотхозяйстве WWF «Синегорье». Таким образом, приморские кабаны и олени тоже приобщились к международной акции и встретят весну сытыми и здоровыми!

 

zovtv

В целом же нынешней зимой помощь из резервного фонда, сформированного Центром «Амурский тигр» и WWF России, получили около 30 охотхозяйств, национальный парк «Удэгейская легенда», практически все региональные ООПТ Приморского края, а также заказники Амурской и Еврейской автономной областей, расположенные в ареале тигра.

«Как известно, зима – серьезное испытание для диких животных, и не всем из них удается его пройти. А при возникшей бескормице вероятность гибели многократно увеличивается. В этом году прогнозы специалистов о «голодной» зиме в Приморье подтвердились. Суровые погодные условия и неурожай кедра и дуба лишили копытных животных основных нажировочных кормов. Но благодаря усилиям наших партнеров, небезразличных людей и организаций к судьбам природы, мы, на мой взгляд, очень успешно завершили эпопею по подкормке животных – с минимальными потерями. Мы приобрели много наших сторонников и дружеских организаций в лице охотпользователей. Это очень важно!», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Всего, совместно с Центром «Амурский тигр», было приобретено более 550 тонн сыпучих кормов для подкормки диких копытных животных. Они были распределены между ответственными охотпользователями и региональными заказниками Приморского края, своевременно проводящими биотехнические мероприятия. Главная цель таких мер – поддержать высокую численность копытных животных в ключевых местах обитания амурского тигра. Важную и своевременную поддержку получили «тигриные» заказники Амурской области и ЕАО, где копытным животным и тигру из-за суровых климатических условий и бескормицы в этом году было особенно трудно. Поддержка была оказана, в том числе, и модельным охотхозяйствам Хабаровского края. Была усилена охрана в этот период территории национального парка «Анюйский».

«Трудная «зима» подходит к концу. Хоть и на календаре давно уже весна, но для копытных животных ключевым является высота и структура снежного покрова, а не дата в календаре. Март, наверно, самый сложный месяц. Образование наста и поздние снегопады оказывают серьёзное воздействие на уже обессиленных за зимние месяцы копытных. Не многие знают, что большая часть животных гибнет весной, даже уже когда появляется спасительная зеленая трава. Дело в том, что у истощенных животных не хватает ресурса организма для перестроения с «зимнего» рациона питания на «летний». Поэтому зеленая трава для них становится «ядом». В этой связи подкормка продолжается и в марте месяце. Я положительно оцениваю усилия по подкормке и надеюсь, что в будущем всё больше охотпользователей будут помогать «выживать» копытным, а мы будем помогать тем, кто понимает роль амурского тигра и прилагает усилия к его сохранению», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сокращение численности копытных животных напрямую угрожает благополучию тигров и, в результате, увеличивает возможность конфликтных ситуаций между тигром и человеком. Специалисты уверенны, что применение методов увеличения численности копытных животных, в частности, искусственная подкормка, помогает снизить количество таких происшествий. Если будут сыты копытные, прокормится и крупный хищник.

Напомним, что в Приморском крае Центр «Амурский тигр» совместно с WWF России при поддержке Администрации Приморского края с 2013 года создают резервный фонд кормов, который распределяется между ответственными охотпользователями и региональными заказниками.

В этом году помощь из резервного фонда получили:

  1. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»
  2. Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок»
  3. Общественная организация "Клуб любительской охоты и рыболовства "Исток" города Владивостока Приморского края
  4. Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района
  5. Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»
  6. Владивостокская общественная организация "Спортивно-охотничий клуб "Приминкасс"
  7. Общество с ограниченной ответственностью "Инвест групп"
  8. Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» уссурийское
  9. Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»
  10. Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района Приморского края
  11. Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» г. Владивостока
  12. Общество с ограниченной ответственностью "Красноармейский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза"
  13. Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское»
  14. ООО и Р "Горное"
  15. ОО "ОО и Р Кировское"
  16. НП " О и Р "Барсук"
  17. ФГБУ "ГООХ "Орлиное"
  18. Некоммерческое партнерство «Поляны»
  19. Общество с ограниченной ответственностью «Кемп-ДВ»
  20. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»
  21. Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов
  22. Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов
  23. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»
  24. Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» г. Уссурийска
  25. Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района
  26. Общественная организация охотников и рыболовов «Соболь»
  27. Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое»
  28. Общественная организация охотников и рыболовов ТОФ (охотхозяйство «Неженское»)
  29. Национальный парк «Удэгейская легенда»
  30. Региональные ООПТ Приморского края
  31. Региональные ООПТ ЕАО
  32. Региональные ООПТ Амурской области
  33. Общедоступные угодья Анучинского района
  34. Общедоступные угодья Спасского района
  35. Общественная организация охотников и рыболовов «Сидатун» Красноармейского района
  36. Общественная организация охотников и рыболовов «Медведь» Лазовского района

На фото: Павел Фоменко, WWF России, разложил рулон соевой соломы для подкормки. Автор фото Елена Старостина.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: wwf  час земли  год экологии 



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