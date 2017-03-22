В Приморском крае Час Земли встречают даже копытные животные

В Приморье, где всю зиму при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» шла подкормка копытных в местах обитания амурского тигра, в одном из охотничьих хозяйств состоялась праздничная акция, приуроченная к Часу Земли.

Огромная надпись – День Земли – выложена сыпучими кормами на подкормочной площадке в модельном охотхозяйстве WWF «Синегорье». Таким образом, приморские кабаны и олени тоже приобщились к международной акции и встретят весну сытыми и здоровыми!

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В целом же нынешней зимой помощь из резервного фонда, сформированного Центром «Амурский тигр» и WWF России, получили около 30 охотхозяйств, национальный парк «Удэгейская легенда», практически все региональные ООПТ Приморского края, а также заказники Амурской и Еврейской автономной областей, расположенные в ареале тигра.

«Как известно, зима – серьезное испытание для диких животных, и не всем из них удается его пройти. А при возникшей бескормице вероятность гибели многократно увеличивается. В этом году прогнозы специалистов о «голодной» зиме в Приморье подтвердились. Суровые погодные условия и неурожай кедра и дуба лишили копытных животных основных нажировочных кормов. Но благодаря усилиям наших партнеров, небезразличных людей и организаций к судьбам природы, мы, на мой взгляд, очень успешно завершили эпопею по подкормке животных – с минимальными потерями. Мы приобрели много наших сторонников и дружеских организаций в лице охотпользователей. Это очень важно!», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Всего, совместно с Центром «Амурский тигр», было приобретено более 550 тонн сыпучих кормов для подкормки диких копытных животных. Они были распределены между ответственными охотпользователями и региональными заказниками Приморского края, своевременно проводящими биотехнические мероприятия. Главная цель таких мер – поддержать высокую численность копытных животных в ключевых местах обитания амурского тигра. Важную и своевременную поддержку получили «тигриные» заказники Амурской области и ЕАО, где копытным животным и тигру из-за суровых климатических условий и бескормицы в этом году было особенно трудно. Поддержка была оказана, в том числе, и модельным охотхозяйствам Хабаровского края. Была усилена охрана в этот период территории национального парка «Анюйский».

«Трудная «зима» подходит к концу. Хоть и на календаре давно уже весна, но для копытных животных ключевым является высота и структура снежного покрова, а не дата в календаре. Март, наверно, самый сложный месяц. Образование наста и поздние снегопады оказывают серьёзное воздействие на уже обессиленных за зимние месяцы копытных. Не многие знают, что большая часть животных гибнет весной, даже уже когда появляется спасительная зеленая трава. Дело в том, что у истощенных животных не хватает ресурса организма для перестроения с «зимнего» рациона питания на «летний». Поэтому зеленая трава для них становится «ядом». В этой связи подкормка продолжается и в марте месяце. Я положительно оцениваю усилия по подкормке и надеюсь, что в будущем всё больше охотпользователей будут помогать «выживать» копытным, а мы будем помогать тем, кто понимает роль амурского тигра и прилагает усилия к его сохранению», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сокращение численности копытных животных напрямую угрожает благополучию тигров и, в результате, увеличивает возможность конфликтных ситуаций между тигром и человеком. Специалисты уверенны, что применение методов увеличения численности копытных животных, в частности, искусственная подкормка, помогает снизить количество таких происшествий. Если будут сыты копытные, прокормится и крупный хищник.

Напомним, что в Приморском крае Центр «Амурский тигр» совместно с WWF России при поддержке Администрации Приморского края с 2013 года создают резервный фонд кормов, который распределяется между ответственными охотпользователями и региональными заказниками.

В этом году помощь из резервного фонда получили:

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» Общественная организация "Клуб любительской охоты и рыболовства "Исток" города Владивостока Приморского края Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» Владивостокская общественная организация "Спортивно-охотничий клуб "Приминкасс" Общество с ограниченной ответственностью "Инвест групп" Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» уссурийское Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района Приморского края Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» г. Владивостока Общество с ограниченной ответственностью "Красноармейский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза" Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» ООО и Р "Горное" ОО "ОО и Р Кировское" НП " О и Р "Барсук" ФГБУ "ГООХ "Орлиное" Некоммерческое партнерство «Поляны» Общество с ограниченной ответственностью «Кемп-ДВ» Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» г. Уссурийска Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района Общественная организация охотников и рыболовов «Соболь» Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Общественная организация охотников и рыболовов ТОФ (охотхозяйство «Неженское») Национальный парк «Удэгейская легенда» Региональные ООПТ Приморского края Региональные ООПТ ЕАО Региональные ООПТ Амурской области Общедоступные угодья Анучинского района Общедоступные угодья Спасского района Общественная организация охотников и рыболовов «Сидатун» Красноармейского района Общественная организация охотников и рыболовов «Медведь» Лазовского района

На фото: Павел Фоменко, WWF России, разложил рулон соевой соломы для подкормки. Автор фото Елена Старостина.