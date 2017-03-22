Во Владивостоке московскую компанию оштрафовали на 1 млн рублей

Постановление прокурора в законную силу не вступило, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Владивостока выявила факт коррупционного правонарушения в деятельности московской компании, специализирующейся на проектировании, монтаже и сервисном обслуживании сетей операторов связи.

Установлено, что в 2014 году должностное лицо указанного общества осуществило подкуп технического директора Приморского филиала ОАО «Ростелеком». Так, за вознаграждение в размере 180 тыс. рублей он должен был дополнительно привлечь подчиненных ему сотрудников Филиала к выполнению работ по строительству сетей доступа в городе Владивостоке, которым занималась московская компания.

По факту коммерческого подкупа в отношении технического директора Филиала возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В отношении лица, передавшего вознаграждение, материалы были выделены в отдельное производство.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая данные обстоятельства, по факту незаконной передачи денег в интересах московской компании лицу, выполняющему управленческие функции в местной коммерческой организации, прокурор города Владивостока возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Иван КРЫШАН.