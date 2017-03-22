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АНКОР и Randstad огласят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности работодателя
30 марта кадровый холдинг АНКОР и корпорация Randstad – один из лидеров международной кадровой индустрии – в рамках IV торжественной церемонии огласят результаты крупнейшего в мире независимого исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" .
Ежегодное исследование посвящено теме привлекательности работодателей и позволяет выявить ключевые тенденции в области трудоустройства. На что соискатели непременно обращают внимание при выборе компании, что может стать причиной смены места работы, о каком графике работы мечтают представители той или иной социальной группы, что является наиболее сильным мотивирующим фактором – ответы на эти и другие вопросы дают результаты исследования Randstad.
Исследование уникально по своей масштабности, объективности и максимальной прозрачности. Проект Randstad Award, созданный в Бельгии 17 лет назад, сегодня охватывает свыше 3 500 ведущих корпораций в 26 странах мира. Ежегодно в каждой стране-участнице проводится опрос не менее 7 000 респондентов – представителей работающего и неработающего населения, составляющих репрезентативную выборку по полу, возрасту, образованию, региону проживания.
Никакое другое исследование в мире не позволяет сравнить результаты опроса по любому параметру с результатами в любой стране, любой отрасли, любой социальной группе.
В этом году исследование во всех странах-участницах проводит ведущая международная исследовательская группа TNS Global, которая разработала платформу, позволяющую получить доступ к интересующим результатам в интерактивном формате.
В России исследование проводится с 2013 года. В этом году в опросе приняли участие более 14 000 россиян, проживающих в 8 федеральных округах страны.
Отвечая на вопросы, респонденты рассказывают о своих предпочтениях при выборе места работы – таким образом, составляется портрет идеального работодателя.
Исследование позволяет ежегодно формировать рейтинг ключевых факторов выбора работодателя. Так, в России на протяжении последних трех лет для соискателей все более значимыми становились финансовая стабильность компании и гарантия долгосрочной занятости. Эта динамика свидетельствовала о кризисной ситуации в экономике страны. Сохранится ли эта тенденция, или рейтинг возглавят другие факторы? Узнаем 30 марта.
В прошлом году большинство россиян, оценивая привлекательность работодателей, предпочли зарубежным компаниям российские, причем среди последних самыми привлекательными для работы стали государственные корпорации. В ходе церемонии узнаем, заметен ли тренд на «импортозамещение» на рынке труда сегодня, или ситуация изменилась с точностью до наоборот.
Кроме того, респонденты исследования Randstad рассказали о том, планируют ли они в ближайшем будущем сменить сферу деятельности и перейти в другой сектор. Поделились тем, ощущают ли они влияние компьютеризации, и если да, то что несут с собой новые технологии – облегчение труда и избавление от рутинных задач или, напротив, полную замену специалиста робототехникой и потерю рабочего места?
В ходе IV торжественной церемонии вручения премии Randstad Award будут также названы имена самых привлекательных работодателей России, выбранных респондентами среди 250 крупнейших по численности персонала компаний. Исследование охватило 20 индустрий рынка, среди которых агропромышленный комплекс, лесная промышленность, здравоохранение, машиностроение, строительство и недвижимость, металлургия, розничная торговля, нефтегазовая сфера, индустрия гостеприимства и другие. Все охваченные исследованием индустрии вносят весомый вклад в российскую экономику, и именно в них сосредоточены самые крупные работодатели страны.
Церемонию Randstad Award 2017 посетят более 800 гостей: ключевых представителей бизнес-сообщества и ведущих СМИ. Почетным гостем церемонии станет Ричард Ягер, директор по продажам компании Randstad.
Подробная информация представлена на сайте.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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