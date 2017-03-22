Владивосток устал ютиться в "гостинках"

Конкуренция в экономсегменте жилой недвижимости возрастает

Малогабаритное жилье во Владивостоке подешевело за 2016 год на 15,8%, утверждают эксперты портала Ners.ru. Так, средняя предлагаемая стоимость одного квадратного метра в однокомнатной квартире Владивостока сегодня составляет 59 тыс. рублей. В «гостинке» традиционно выше – 86 тыс. рублей, причем, чем меньше общая жилая площадь «гостинки», тем дороже стоимость квадратного метра, вне зависимости от района расположения жилья.

Таким образом, средняя цена квадратного метра в малогабаритном жилье Владивостока – 72 тыс. рублей. Это меньше, чем средняя стоимость аналогичного метра в Сочи, где малогабаритная квартира стоит в среднем 89 тыс. рублей за квадратный метр. Между тем Сочи пребывает только на четвертом месте рейтинга, а на первом находится Москва, где средняя цена квадратного «малого» метра в январе составила 188 351 рубль. На второй позиции - Санкт-Петербург с показателем 102 945 руб./кв. м. Третья – Ялта, где «квадрат» в малогабаритках в среднем стоит 101 422 рубля.

При этом практически во всех вышеперечисленных городах стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах продемонстрировала годовой прирост в среднем на 3-10%. На этом фоне Владивосток, традиционно находящийся в списке городов с самым дорогим жильем, удивил: он возглавил рейтинг городов, в которых стоимость квадратного метра в «малогабаритках» показала наибольший спад – 15,8%. За Владивостоком следуют Оренбург с показателем спада в 12,6%, Тюмень – 11,5%, Рязань – 11,3% – и Иваново, где малогабаритные квартиры подешевели на 11,2%.

Как отмечают эксперты рынка недвижимости во Владивостоке, падение средней цены на квадратный метр в гостинках и однокомнатных квартирах города в первую очередь сопряжено с появлением на рынке строящегося жилья экономсегмента. Застройщики сегодня имеют возможность предлагать жилье по ценам ниже рыночной как раз на 10-15%, благодаря политике края, нацеленной на увеличение плотности населения в городе. Так, например, в районе Зеленый угол Владивостока сегодня возводится жилой комплекс «Восточный ЛУЧ». Девелоперы объекта признались: установить стоимость квадратного метра всего в 48 тыс. рублей позволил статус резидента свободного порта.

Между тем, как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, сегодня в отрасли жилого строительства статус резидента получили 15 компаний и приступили к реализации проектов на общую сумму инвестиций более 25 млрд рублей. Это значит, что стоимость жилья в экономсегменте продолжит снижаться и дальше.

В целом по Владивостоку предложений от застройщиков сегодня насчитывается около 190. Застраиваются районы на Нейбута, Баляева, Луговой, Сабанеева, Фастовской и др. Однако, утверждают эксперты, спрос оставляет желать лучшего.

- Это естественный процесс: спрос диктует предложение, - считает генеральный директор РА «Тунесс» Оганес БАБАДЖАНЯН. – Сегодня спрос населения если не упал, то платежеспособность уж точно понизилась. Рынок вынужден подстраиваться под платежеспособность населения, которое, кстати говоря, обращает внимание чаще именно на объекты жилья экономсегмента. Что мы наблюдаем сегодня? Даже банки, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, стремятся повысить привлекательность своих предложений по ипотеке. Они не только понижают среднюю ставку по ипотеке, но и заключают сделки с самыми надежными застройщиками, в результате чего ипотека для покупателей объектов у этих застройщиков становится дешевле. Такой подход в то же время переманивает спрос с вторичного рынка недвижимости на первичный, что можно рассматривать как положительное явление. Можно сказать, что первичный рынок жилья наращивает свою конкурентную мощность: если раньше люди с опаской смотрели в сторону строящегося жилья из-за историй с долгостроями, то сегодня этот сегмент стал более привлекателен.

По словам экспертов, привлекательность жилья в новострое (в том числе и в строящихся домов) для покупателя повысилась как за счет государственного внимания к долевому строительству (ряд поправок в ФЗ-214), так и за счет цен на предлагаемое жилье экономсегмента, которые зачастую действительно ниже среднего. В целом можно отмечать, что львиная доля однокомнатных квартир и «студий» в новострое Владивостока раскупается еще на начальном этапе строительства.

- Малогабаритные квартиры всегда пользовались повышенным спросом, - продолжает Бабаджанян. - Во-первых, потому, что в целом они дешевле, хотя стоимость квадратного метра в них выше, во-вторых, потому, что они более привлекательны с точки зрения окупаемости: в аренду предпочитают брать именно квартиры небольшой площади. Особенно окупаемость таких квартир высока в курортных зонах, где они активно сдаются в аренду на короткий срок. К сожалению, Владивосток хотя и развивается с туристической точки зрения, однако курортным городом его по-прежнему назвать сложно. То ли дело Сочи. Вполне понятно, почему в этом городе наблюдается тенденция к удорожанию малогабаритного жилья.

Комната на миллион

На фоне общего снижения стоимости квадратного метра малогабаритного жилья во Владивостоке абсурдной представляется ситуация со стоимостью комнат в столице Приморья: в среднем комнату в квартирах Владивостока предлагают почти по цене гостинки – 1 млн 280 тыс. рублей. Об этом сообщил портал move.ru. С таким показателем Владивосток вошел в четверку самых дорогих городов России по стоимости комнат. Традиционно в рейтинге лидирует Москва с показателем 2,88 млн рублей, затем идет Сочи – 2,75 млн рублей. На третьем месте - Санкт-Петербург: здесь комнату можно купить в среднем за 1,71 млн рублей.

Однако комнату во Владивостоке можно купить и намного дороже, чем за 1 млн 280 тыс. рублей. Так, в отдаленном районе города, по улице Окатовой скромные апартаменты жилой площадью в 15 кв. м можно купить за 1 млн 450 тыс. рублей. На улице Строительной похожая комната обойдется покупателю в 2 млн рублей. На улице Борисенко две комнаты общей площадью 42 кв. метра в коммунальной квартире стоят 3 млн 200 тыс. рублей.

По словам экспертов, такое отношение к собственности у владельцев – пережиток прошлого. Предлагаемые цены зачастую завышены и отличаются от цен реальных сделок на 20, а то и на 30%.

- Понятно, что все хотят продать свою собственность подороже, и даже в других сегментах цены можно назвать завышенными, однако это не всегда те цены, по которым заключаются сделки, - отмечает Оганес Бабаджанян. – К тому же пока еще не все собственники квартир на вторичном рынке подстроились под новую реальность, в которой по предлагаемым ими ценам можно купить новое жилье в более благоприятном районе.

По словам экс-президента Дальневосточной гильдии риэлоров Владимира КАПЛИНСКОГО, рынок недвижимости во Владивостоке приближается к цивилизованной версии себя.

- Ситуация на рынке вполне здоровая, - считает Каплинский. – Не предвидится ажиотажей, которые позволили бы некоторым игрокам рынка «задрать» цены, спекулируя на повышенном спросе. Стоимость квартир все больше приближается к реальной ввиду общего падения платежеспособности населения, однако какого-то серьезного падения недвижимости в цене ждать тоже не приходится. Да, спрос несколько упал, появляются новые предложения на первичном рынке жилья, и люди стали внимательнее относиться к тому, что покупают. Таким образом, некачественное жилье уже не расходится как горячие пирожки. Конкурентоспособными предложениями остаются те, в которых цена соответствует качеству.

Еще один фактор, который эксперты видят причиной общего падения стоимости квадратного метра в малогабаритных квартирах, - это снижение востребованности такого жилья на рынке аренды и, как следствие, его падающая окупаемость: практически все студенты, которые еще тремя годами ранее активно брали гостинки и однокомнатные квартиры в аренду, сегодня живут в общежитиях. В частности, ситуацию на рынке аренды недвижимости Владивостока круто изменил кампус ДВФУ на острове Русском. Между тем не так уж много людей стремится во Владивосток, чтобы не только учиться, но и работать здесь, заодно снимая или приобретая квартиры: в Приморье по-прежнему отмечается отток трудящегося населения. Таким образом, малогабаритное жилье на вторичном рынке столицы Приморья становится все менее привлекательным для инвестиций.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.