Одно из ключевых предприятий Приморья выходит из банкротства

Промсвязьбанк согласился ждать погашения долгов десять лет

АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (один из крупнейших российских производителей свинцового концентрата) выходит из очередного пике: по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», кредиторы градообразующего предприятия Дальнегорска дали «добро» на подписание мирового соглашения. При этом «добрую волю» предъявила прежде всего компания, подконтрольная Промсвязьбанку, а вот всемогущая налоговая служба осталась при своем мнении: банкрот должен ответить.

Напомним, что шесть лет назад «Дальполиметалл» наряду с ООО «Ярославская горнорудная компания» входил в холдинг «Русская горнорудная компания» (РГРК) и постоянно находился в эпицентре скандалов с неплатежами и задержками зарплаты. ЯрГРК, доставшаяся в итоге ОК «РусАл», в настоящее время находится в процессе консервации, а «Дальполиметалл», нынешние собственники которого скрываются за офшорной вывеской, достаточно активно восстанавливает утраченные позиции на рынке.

Досье "Золотого Рога": ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Компания выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. Весь объем произведенного в 2015 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Китай и Южную Корею. В 2016 году компания произвела 13 тыс. 765 тонн свинцового и 25 тыс. 512 тонн цинкового концентрата на общую сумму почти 2,5 млрд рублей. На конец 2016 года основными акционерами АО «ГМК «Дальполиметалл» являлись Chanam Limited (Кипр) и ООО «Торговый дом - Дальполиметалл». Выручка ГМК «Дальполиметалл» в 2015 году составила 2,4 млрд рублей, чистый убыток - 1 млрд рублей.

Еще два года назад «Дальполиметалл» контролировался структурами экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА. Осенью 2015 года пакет акций «Металинвестхолдинга», владевшего на тот момент ОАО «Дальполиметалл», выкупила структура «Промсвязькапитала» (фонд прямых инвестиций с активами в различных отраслях экономики России).

Новый собственник сразу же сменил руководство: во главе «Дальполиметалла» встал Сергей ЕРМАКОВ, который в 2008-2015 годах занимал должность замгендиректора по работе с персоналом дочерних структур «Русснефти» - ООО «Томская нефть» и ОАО «Варьеганнефть». Его предшественник Глеб ЗУЕВ после ухода возглавил компанию «Михайловский бройлер» (сейчас у компании другой руководитель. – «ЗР»).

Работники ГМК «Дальполиметалл» в декабре 2015 года обратились к властям и в трудинспекцию из-за снижения уровня оплаты труда на предприятии. Фактами, изложенными в обращении рабочих, заинтересовалась прокуратура Приморья, которая организовала проверку на производстве. Однако власти Приморья сообщили, что cитуация находится под контролем. Но в реальности все оказалось намного хуже. Прибыль предприятия резко упала из-за снижения цен на мировых рынках на сырьевые товары.

При этом «Дальполиметалл» продолжает инвестировать средства в строительство нового Силинского рудника в Кавалеровском районе. «Запасами обеспечены на 10-15 лет. Основные месторождения Николаевский и Советский разработаны еще в советские годы, поэтому сегодня необходимы увеличение геологоразведочных работ новых месторождений и, конечно, поддержка государства», – отмечал Сергей Ермаков.

Последнее на данный момент банкротство «Дальполиметалла» инициировала Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Арбитражный суд Приморского края по заявлению налоговой в марте 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «ГМК «Дальполиметалл» сроком на 6 месяцев. ФНС пытается взыскать с «Дальполиметалла» задолженность по страховым взносам в размере 309 млн рублей, в том числе 233,141 млн рублей основного долга.

10 октября 2016 года в отношении должника была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утверждена Ирина МАЛИНЕН, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» (Санкт-Петербург). Судебное заседание по рассмотрению отчета внешнего управляющего назначено на 10 апреля 2018 года.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», основным кредитором «Дальполиметалла» по ходу процедуры банкротства оказалось некое ООО «Лимкар», зарегистрированное в пос. Томилино Московской области. Единственным учредителем компании на данный момент выступает Промсвязьбанк. Банк 16 февраля 2016 года одобрил договор уступки прав (требований) к «Дальполиметаллу» за 7,847 млрд рублей. На данный момент «Линкар» и ФНС обладают 95,15 процентами голосов, включенных в реестр требований кредиторов.

Еще один крупный кредитор скрывается за офшорной вывеской – компания Flamberg Investments Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Как сообщается в материалах арбитражного дела, 1 декабря 2016 года состоялось собрание кредиторов «Дальполиметалла», в повестку дня которого был включен вопрос утверждения плана внешнего управления. Однако кредиторы (читай, ФНС и «Лимкар») отклонили план внешнего управления, а уже 16 декабря на следующем заседании приняли решение о заключении мирового соглашения. В собрании приняли участие четыре кредитора из восемнадцати и уполномоченный орган (ФНС) с суммой требований 4 млрд 944 млн рублей, что составляет 99,3365% голосов, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания.

На собрании тремя конкурсными кредиторами, составляющими 95,8871% голосов, присутствующих на собрании, принято решение о заключении мирового соглашения. При этом кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника - ООО «Лимкар» и Flamberg Investments Limited, проголосовали за мировое соглашение. ООО «Руспасифик-Снаб» (0,0078% голосов) голосовало против утверждения мирового соглашения. Уполномоченный орган (3,7358% голосов) поставил на бюллетене отметку «не голосовать».

Досье "Золотого Рога": В ходе проведения процедур наблюдения и внешнего управления арбитражным судом были признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования кредиторов второй очереди в размере 78 млн 704 тыс. 439 рублей (задолженность по НДФЛ), требования кредиторов третьей очереди по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника в размере 3 млрд 963 млн 854 тыс. 395,43 рубля, требования кредиторов третьей очереди в размере 4 млрд 977 млн 580 тыс. 930,60 рубля основного долга, 145 млн 963 тыс. 571,51 рубля санкций.

Представителем собрания кредиторов для подписания мирового соглашения был избран Илья ПЕТРОВ.

Отметим, что судебное заседание по утверждению мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами, проходило уже без участия внешнего управляющего. При этом представитель ФНС просил Арбитражный суд Приморского края… отказать в утверждении мирового соглашения, ссылаясь на неправомочность отказа кредиторов от взыскания с должника мораторных процентов.

Условия мирового соглашения предусматривают выплату кредиторам задолженности по основному долгу и санкциям четырьмя равными платежами в течение одного года, а погашение начисленных процентов перед всеми кредиторами (за исключением ООО «Лимкар») - частями ежегодно до 20 января 2026 года.

Что же касается ООО «Лимкар» (читай: Промсвязьбанка), то положенные ему 8,171 млрд рублей «Дальполиметалл» обязуется погасить в течение десяти лет.

В принципе, с учетом нынешней рыночной конъюнктуры, требования вполне посильные. Тем более если «Дальполиметаллу» подставят плечо японцы.

В феврале японская делегация, состоявшая из представителей генконсульства Японии во Владивостоке и группы Marubeni Corporation, побывала в Дальнегорске, где получила предложение рассмотреть возможность участия в глубокой переработке отходов производства, в тендерах на поставку горно-шахтного оборудования, запчастей и материалов.

«Также мы («Дальполиметалл». - «ЗР») заинтересованы в повышении энергоэффективности производства, речь идет о выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Первый опыт у нас уже есть, в 2017 году мы подведем итоги монтажа солнечных батарей на Николаевском руднике. Это не исчерпывающие список предложения - любые технологии и инновации в горнорудной промышленности мы приветствуем», - сказал исполнительный директор АО «ГМК «Дальполиметалл» Сергей Ермаков.

Главный управляющий отдела минеральных ресурсов Marubeni Corporation в Токио Мано РЕИТИ сообщил, что компания готова участвовать в тендерах завода.

Также речь шла о модернизации порта Рудная Пристань, которым пользуются предприятия горно-химической отрасли Дальнегорска; его реконструкция позволит принимать суда с большим водоизмещением, в том числе иностранные, если здесь организуют пункт пропуска. Предполагается, что Рудная Пристань может стать постоянным пунктом пропуска либо открываться на время экспорта продукции, что потребует вахтового метода работы чиновников.

А после визита японцев стало известно, что Приморский край в 2017 году направит 250 млн рублей субсидий на поддержку горно-металлургических предприятий. Финансовая поддержка предусмотрена в рамках краевого закона «О промышленной политике», который был принят в начале 2016 года. Закон предусматривает оказание финансовой помощи промышленным предприятиям в виде субсидий из краевого бюджета. Также предполагается поддержка в научно-технической, инновационной, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала предприятия, информационно-консультационное содействие.

В настоящее время крупнейшими горно-металлургическими предприятиями Приморья являются АО «ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Дальнегорский ГОК» (создано на базе находящегося в процедуре банкротства АО «Горно-химическая компания «Бор»), эксплуатирующее единственное действующее борное месторождение в России.

Олег КЛИМЕНКО.