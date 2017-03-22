Приморье попало в "Содружество"

Калининградская группа готова вложиться в зерновой терминал в Зарубино

Калининградская группа компаний «Содружество» в рамках дальневосточного проекта по переработке зерновых и масличных культур разрабатывает проект строительства в морском порту Зарубино (Приморский край) глубоководного порта и зернового терминала под экспорт готовой продукции в страны АТР. Свой проект зернового терминала в Зарубино уже реализует АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Содружество» планирует инвестировать до $270 млн в строительство в Приамурье завода по глубокой переработке соевых бобов и производству из них изолята соевого белка, а также в логистическую инфраструктуру. В качестве сырья предполагается использовать соевые бобы, выращенные в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. ГК «Содружество» уже приобрела и реконструировала в Амурской области комплекс по перевалке зерновых, непосредственно прилегающий к Транссибу.

Досье "Золотого Рога": ГК «Содружество» была создана в 1994 году. Головной офис находится в Люксембурге. В России активами группы управляет ООО «Управляющая компания «Содружество» (г. Светлый, Калининградская область). Комплекс ГК ежедневно перерабатывает до 8,5 тыс. тонн соевых бобов, рапса и др., выпуская лецитин и соевый протеиновый концентрат. Группа также владеет вторым по величине сельскохозяйственным портом в России (Калининград), парком зерновозов, зерновыми терминалами в Парагвае и Бразилии и продолжает активно наращивать свое международное присутствие.

Без китайцев не обойдется

В дальневосточный проект ГК «Содружество» могут войти китайские Legend Holdings, Beidahuang Group и China National Machinery Industry Corporation (Китайская государственная машиностроительная корпорация). Российско-китайский консорциум может стать резидентом одной из территорий опережающего развития (ТОР) в Амурской области.

ГК «Содружество» уже объявила о планах взять в аренду до 100 тыс. гектаров для выращивания бобовых и зерновых в Приамурье. Представители группы обсудили в Хабаровске с властями Амурской области условия закупки сои.

«Помимо закупки сои, компания (ГК «Содружество». - «ЗР») планирует и выращивать ее в области. У них в планах взять в аренду до 100 тыс. гектаров земли и заняться производством. Сразу оговорюсь: эта земля сейчас не обрабатывается, никаких работ на ней не ведется. Компания обязуется соблюдать наши правила по севообороту, а именно - чередовать выращивание сои с зерновыми; у них это кукуруза», - сообщил зампредседателя правительства Амурской области Владислав БАКУМЕНКО.

Поставки готового сырья на экспорт «Содружество» планирует наладить через Приморье, для чего в порту Зарубино будет построен собственный терминал.

«Перевалка сельскохозяйственных товаров ориентирована не только на транзитные потоки с северо-востока Китая через порты Приморья на юг Китая и так далее, но и на импорт зерна», - пояснил замглавы Минвостокразвития Александр КРУТИКОВ.

По оценкам ГК «Содружество», транзитный поток сельхозпродукции составит минимум 1,5 млн тонн грузов как в одну сторону, так и обратно.

«Бизнесменов (ГК «Содружество». - «Золотой Рог») интересуют товарные потоки и возможности организации в режиме cвободного порта переработки зерновых и бобовых, ввозимых из других стран, для дальнейшей продажи полученной продукции в Китай», - сказал руководитель Инвестиционного агентства Приморского края Антон РОДИОНОВ.

ОЗК определилась с терминалом в Зарубино

АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) завершило изыскательские работы на береговой части и в морской акватории по проекту зернового терминала в морском порту Зарубино, сообщил гендиректор ОЗК Марат ШАЙДАЕВ на встрече с представителями правительства провинции Цзилинь (КНР) и China Merchants Port Group.

На сегодняшний день уже разработаны основные технические решения и схема генерального плана будущего терминала, определены потребности в транспортной и энергетической инфраструктуре. В ходе встречи были рассмотрены возможные механизмы взаимодействия и участия китайской стороны в строительстве и дальнейшей работе Дальневосточного специализированного зернового терминала.

«Фактически Дальневосточный специализированный терминал - это социально-экономический проект по развитию зернового потенциала Сибири и Дальнего Востока. Эти регионы обладают большими площадями плодородных земель, при этом потребители данных регионов имеют возможность получать сельскохозяйственную продукцию из центральной части России. Современный комплексный зерновой терминал предоставит отечественным сельхозпроизводителям новый канал сбыта», - сказал Марат Шайдаев.

Досье "Золотого Рога": Проект по строительству специализированного зернового терминала в порту Зарубино вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестпроектов для включения в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания господдержки Минвостокразвития. Проект реализуется на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции.

До 2020 года будет реализован первый этап проекта, в рамках которого будет построен первый пусковой комплекс терминала мощностью 3 млн тонн зерна в год, к 2023 году планируется увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн тонн в год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов (второй этап).

Управление инвестпроектом осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал», которое было учреждено в 2016 году в соответствии с директивой правительства РФ.

В настоящее время подрядчик ОЗК - ООО «Морское строительство и технологии» («Морстройтехнология», Санкт-Петербург) - завершает первый этап разработки проектной документации для зернового терминала.

Досье "Золотого Рога": АО «Объединенная зерновая компания» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Государству принадлежит 50% плюс одна акция компании.

«Русагро» отгружает через порт Владивосток

В сентябре прошлого года Транспортная группа FESCO и группа компаний «Русагро» подписали соглашение о намерениях, в рамках которого планируют внедрить во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в FESCO) современные технологии перевалки экспортной сельскохозяйственной продукции для поставок в страны АТР.

«Соглашение призвано оптимизировать логистику поставок продукции «Русагро» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет перехода на новый технологический уровень и использования специализированных контейнеров. Развитие современной инфраструктуры обслуживания грузов позволит укрепить конкурентоспособность продукции на внешних рынках, а также существенно увеличить объем экспорта через Дальний Восток, при этом не потребует значительных инвестиций», - поясняла FESCO.

Планировалось, что реализация проекта специализированной площадки в ВМТП начнется в 2017 году.

В 2015 году «Русагро» и ВМТП заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству с целью развития экспортной перевалки зерна через Владивосток, позже подписали контракт на перевалку. Тестовые отправки через порт Владивосток начались в январе 2016 года.

Приморское импортозамещение

Отметим, что в Приморье уже развивается проект производства высокомаржинального продукта из местной сои. Масложировой комбинат ООО «Приморская соя» (Уссурийск, входит в группу «Русагро») планирует открыть в рамках импортозамещения участок по производству сырья для лецитина, который пока в основном поступает в РФ только по импорту.

Соглашение о реализации проекта в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО «Приморская соя» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) подписали на площадке второго Восточного экономического форума во Владивостоке. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей.

В настоящее время около 60% фосфатидного концентрата, или жидкого лецитина, поставляется в РФ из Германии и Китая. «В нашем случае речь идет о проекте импортозамещения, мы пока полностью ориентированы на отечественный рынок», - сказал директор «Приморской сои» Александр ФЕДОРОВ.

Лецитин используется в пищевой промышленности, для приготовления лекарственных препаратов и косметики.

Досье "Золотого Рога": ООО «Приморская соя» специализируется на производстве соевого масла, майонеза и мыла. Текущая мощность предприятия составляет 450 тонн сои в сутки. ООО «Приморская соя» зарегистрировано в мае 2015 года. Совладельцами ООО являются группа «Русагро» (75%) и Татьяна ГЕРАСИМЕНКО (25%). Выручка ООО за 2015 год составила 734 млн рублей, чистая прибыль - 32,7 млн рублей.

КСТАТИ

Экспорт зерна в АТР сдерживает неразвитость инфраструктуры

Россия в ближайшие 10 лет должна увеличить производство зерна до 150 млн тонн в год, в то время как в 2016 году было произведено 119 млн тонн. В настоящее время порядка 27 млн тонн зерна закупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), но они закупают это зерно не у России.

«Мы (Россия. – «ЗР») пока тяжело осваиваем эти рынки, но уверен, что это нам по плечу. Для нас является ограничением наличие инфраструктуры. Нам нужны новые порты, транспортные магистрали. В Забайкалье строится серьезный терминал, который порядка 8 млн тонн зерна будет пропускать. В порту Зарубино Приморского края строится терминал на 5 млн тонн зерна перевалки. Мы должны поступательно двигаться в этом (экспортном) направлении», - заявлял ранее глава Минсельхоза РФ Александр ТКАЧЕВ.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.