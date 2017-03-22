Выставка "ДальАгро. Продовольствие" пройдет во Владивостоке в формате деловых встреч

Международная аграрно-продовольственная выставка «ДальАгро. Продовольствие» в этом году возвращается в свой традиционный формат, но пройдет на новой площадке. Выставка состоится 29–31 марта на территории «Терминал Экспо» в здании терминала бывшего аэропорта Владивосток в городе Артеме. Организаторами выступили департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и ООО «Дальэкспоцентр».

Ожидается, что в выставке примут участие более 90 компаний из 16 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и других городов. Довольно широко будут представлены производители из Приморского края. Кроме того, поступили заявки на участие от 5 южнокорейских компаний, также выставку посетят 7 китайских делегаций.

По словам генерального директора ООО «Дальэкспоцентр» Веры ЕРМИЛОВОЙ, в течение нескольких последних лет выставка существовала в основном в виде ярмарки, где были представлены продукты питания приморских производителей и гостей края. В этом году проект возобновлен в прежнем виде и выставка пройдет в формате В2В.

- Наша задача сегодня - сделать выставку более деловой, более результативной для наших производителей - участников агропродовольственного сектора, - сказала во время пресс-конференции, проходившей в администрации Приморского края, Вера Ермилова. - Прошло достаточно много времени с тех пор, когда мы проводили в подобном формате это мероприятие. За это время были приняты новые программы развития в регионе, произошли изменения в законодательстве, в политике правительства в отношении Дальнего Востока. И сейчас важно, чтобы сельхозпроизводители получили как можно больше новой информации. Поэтому в прошлом году мы возобновили этот проект. Сейчас согласовали с департаментом сельского хозяйства сроки его проведения так, чтобы не мешать сельскохозяйственным работам и дать возможность посетителям выставки познакомиться с новинками, в том числе техникой, семенами, удобрением, упаковкой и т.д., со всем тем, что может заинтересовать сельхозпроизводителей и повысить результаты их работы.

Деловая часть выставки будет представлена довольно большим списком мероприятий, в нее включено проведение конференции, круглых столов, семинаров и т.д. Кроме того, в рамках выставки пройдут всевозможные консультации, совещания, обсуждения многих актуальных вопросов, в том числе изменений в законодательстве. Ожидается, что в мероприятиях выставки примут участие организации, представляющие инфраструктуру поддержки бизнеса, например Центр экспорта, Инвестиционное агенство и проч., а также контролирующие органы – Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ветеринарная служба Приморского края. Предполагается даже участие уполномоченного по правам предпринимателей, который будет проводить разъяснения для консульств тех стран, компании которых заходят в наш регион.

- Мы очень взвешенно подошли к выбору мероприятий, - сказал на пресс-конференции директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис БОЧКАРЕВ. - Это очень хорошо, что у нас есть площадка для диалога. Для начала мы запланировали 16 мероприятий. Конечно, будет мероприятие, посвященное господдержке сельхозтоваропроизводителя. Для него важно, что в этом году заработал механизм льготного кредитования. Минсельхозом было принято решение поменять схему финансирования, и теперь сельхозтоваропроизводители вправе обратиться напрямую в банки, их уже аккредитовано порядка 18, и получить льготный кредит. Механизм этот более простой: они сначала обращаются в банк, а после согласования с нами и Минсельхозом получают кредит с конечной процентной ставкой от 3 до 5%. Поэтому первое мероприятие на выставке будет касаться этого вопроса. Причем принять участие в этом могут не только крупные фермеры. Самое важное - 20% от всех средств, предусмотренных на эти цели в бюджете, должно быть направлено на возмещение процентных ставок или выдачу льготных кредитов именно малым формам хозяйствования. Поэтому здесь могут поучаствовать даже ЛПХ.

Как отметил директор департамента сельского хозяйства, российская продукция сегодня становится все более востребованной на зарубежных рынках. С Центром поддержки экспорта планируется обсудить те меры и механизмы, которые могут быть реализованы совместно для оказания помощи сельхозпроизводителям, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности в продвижении продукции. Для стимулирования экспорта и импорта в рамках выставки будет организован «Центр закупок».

Кроме того, на выставке состоится еще одно важное мероприятие – «День корпоративного клиента». Как пояснила Вера Ермилова, доля реализации сельхозпродукции и продовольствия через корпоративных клиентов неуклонно растет, это новый тренд. Закупки продуктов для столовых, корпоративных мероприятий, продуктовых пакетов для сотрудников компании стараются делать напрямую у производителей, минуя магазины и рынки. Это сотрудничество интересно для рестораторов, предприятий общественного питания и организаторов кейтеринга, праздников, фудкортов, гастрономических фестивалей.

Елена АБАШЕВА.