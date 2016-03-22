Аграрии Приморья готовятся к посевной

Подготовка к посевной в этом году, по словам сельхозпроизводителей, в целом проходит вполне спокойно, и каких-либо серьезных препятствий для ее начала в скором будущем, в общем-то, не прогнозируется. Да и в администрации края оценивают существующее положение дел вполне позитивно, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По крайней мере, руководители отрасли края ждут увеличения засеянных площадей до 450 тыс. га. Правда, в прошлом году так же ждали увеличения площадей до 440 тыс. га, но, по некоторым данным, посевная площадь составила все же 410,9 тыс. га. Скептики называют еще меньшее их количество.

А между тем ряд сельхозпроизводителей все же планирует сокращение площадей. В основном они вызваны уменьшением квоты на иностранную рабочую силу. Как известно, в зависимости от китайских рабочих находятся две сельскохозяйственные отрасли: рисоводство и овощеводство. Пока не ясно, в каких масштабах произойдет сокращение и появятся ли новые арендаторы на освободившихся площадях, но уже сегодня, например, в компании «Микс» говорят о возможном уменьшении посевов на 30%. Кардинальные сокращения возможны и в ООО «Луч».

Основные сложности в подготовке к посевной связаны с ростом цен почти на все обеспечивающие производство ресурсы. Не выросла цена в этом году пока только на топливо. В этой ситуации мелкие и средние хозяйства не готовы говорить о планах развития. Скорее, наоборот: хозяйства вынуждены экономить. «Нам нужно по-хорошему пять вагонов удобрений, но в этом году найти бы денег хотя бы на четыре вагона, пока я смог оплатить только два», - говорит директор СХПК «Новолитовское» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ.

В складывающихся обстоятельствах фермер Евгений ВОРОНИН прогнозирует рост себестоимости продукции в этом году в связи с тем, что основные ресурсы подорожали на 30-50%. А значит, и вырастет цена на рынке на сельскохозяйственные продукты, что, в общем-то, фермеры считают справедливым. «По сути, единственная проблема у нас сегодня – это низкая цена на нашу продукцию, отставание в росте цены у нас примерно на год», - считает Владимир ХИЖИНСКИЙ, замдиректора ООО «Черниговский продукт».

В то же время банки в этом году предлагают более щадящие условия для сельхозпроизводителей. Даже Россельхозбанк, отличающийся традиционно от других банков более высокой ставкой по кредитам, в этом году, по словам Виктора АМЕЛИНА, директора ООО «Сатурн-2», готов предоставить кредиты на посевную под 19% годовых, тогда как в прошлом году его ставка была на уровне 23,5%. Впрочем, другие банки, финансирующие посевную, например Сбербанк или Примсоцбанк, давали кредиты сельхозпроизводителям под 19% и в прошлом году. В этом же году для отдельных сельхозпроизводителей были предложения даже под 12,5% годовых.

Как сообщалось ранее, прошлый год был сложным для сельхозпроизводителей и в плане доведения до них средств господдержки. Многие хозяйства получали господдержку на посевную с большими задержками. Приморский край тогда оказался в числе лидеров негативного рейтинга, обозначенного Минсельхозом РФ. В этом году ответственные лица обещают более стабильное бюджетное финансирование посевной.

«По нашей оценке, посевная в Приморском крае будет стоить 4,8 млрд рублей в этом году, - пояснил ситуацию вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО. - Это те средства, которые крестьяне потратят на приобретение минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных материалов. Расчет может колебаться плюс–минус 5-7%, но это база, которую мы понимаем. Порядка 2,8–3 млрд рублей – это доля собственных средств сельхозтоваропроизводителей, а остальные – заемные и господдержка на посевную. Мы планируем к посевной выпустить более полумиллиарда краевых средств. В марте – начале апреля должны поступить крестьянам 570 млн рублей краевых средств и не менее 200 млн федеральных. В общей сложности посевная будет профинансирована бюджетом на сумму порядка 700-800 млн рублей. И на сезонно-полевые цели должны быть еще привлечены около миллиарда заемных средств. Таким образом мы планируем посевную финансово обеспечить».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.