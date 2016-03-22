Во Владивостоке "Адмирал" станет многопрофильным спортклубом

Четыре спортивные федерации Приморского края подписали соглашение о создании спортклуба «Адмирал». Теперь на базе «Фетисов Арены» будет создан Олимпийский центр подготовки зимних видов спорта, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Создание СК «Адмирал» - важный шаг подготовки к двум следующим зимним Олимпиадам, которые пройдут в соседних Корее и Китае.Теперь в Приморье хоккей, фигурное катание, шорт-трек и керлинг будут развивать совместно. Как отметили представители федераций, одна из первоочередных задач - решение вопроса обеспечения тренировочными площадками.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подчеркнул, что на первых порах помощь окажет хоккейный клуб «Адмирал», предоставив свою площадку для других спортсменов.

«Сегодня мы договорились, что пока «Фетисов Арена» возьмет под свое крыло все ледовые виды спорта - прежде всего фигурное катание, шорт-трек и новый для края, но очень популярный у зрителей керлинг - и будет предоставлять площадки для тренировок и соревнований. Далее решению этого вопроса будет способствовать строительство пяти новых ледовых арен в крупных городах региона. Это большой шаг к развитию зимних видов спорта», - акцентировал глава региона.

Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Илья СПОКОЙНОВ отметил, что представителям ледовых видов спорта вместе работать значительно выгоднее.

«В стране существуют примеры успешных и известных спортивных обществ - это ЦСКА, «Локомотив», СКА, «Зенит», «Крылья Советов»… Мы хотим, чтобы наша арена стала родным домом для всех видов спорта, чтобы спортивных мероприятий стало больше - не только хоккейных турниров, но и соревнований фигуристов, шорт-трекистов, керлингистов...» - сказал он.

Владимир Миклушевский также добавил, что за последние три года в Приморье в 2,5 раза увеличены расходы на спорт. И особое внимание уделяется развитию массовых видов спорта.

«Самый массовый зимний вид спорта - хоккей - за три года стал популярным среди приморцев благодаря в том числе и созданию «Фетисов Арены», строительству хоккейных коробок. Я уверен, что и другие зимние виды спорта будут привлекать множество детей и взрослых, а новые арены - предпосылка к тому, что через несколько лет приморские фамилии появятся в олимпийском резерве», - акцентировал губернатор.

Отметим, по инициативе Владимира Миклушевского в 2014 году построено 19 универсальных спортивных площадок. В 2015 году за счет средств краевого бюджета приобретено оборудование на строительство еще 24-х.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.