В Приморье события как бы есть, а туристов не хватает

Отдельных мероприятий событийного туризма в Приморье предостаточно, но большинство еще не дотягивает до уровня турпродукта

Туристско-информационный центр Приморского края представил календарь событийного туризма на 2016 год, в который вошли 35 мероприятий в области культуры, спорта, народных традиций и прочей направленности как краевого, так и международного масштаба. Однако эксперты считают, что календарь требует качественной доработки, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Об этом говорили на круглом столе «Формирование общих пространств в сфере событийного туризма со странами АТР: практики и перспективы». Организаторами мероприятия выступили Туристско-информационный центр Приморского края и Приморская торгово-промышленная палата. А модератором круглого стола стал вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил ВЕСЕЛОВ.

Выбор площадки для проведения мероприятия не случаен. Руководство Приморской государственной картинной галереи, а также представители других учреждений культуры Владивостока неоднократно говорили о готовности включаться в развитие событийного туризма региона. «Нам важно понять, как мы можем взаимодействовать, развивая и позиционируя Владивосток как город европейской культуры, в преддверии открытия центра «Эрмитаж-Владивосток» это особенно актуально. Нам есть что предложить и чем удивить гостей края, и мы хотим, чтобы в календарь событийного туризма вошли наши программные выставки, такие как «Дни Эрмитажа», «Городской романс» Государственной Третьяковской галереи, экспозиции работ Государственного исторического музея и другие проекты», - говорит директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО.

От события – к турпродукту

Безусловно, Туристско-информационным центром Приморского края проделана огромная работа при составлении календаря событийного туризма на 2016 год. Первоначальная версия включала 160 событий, из которых в конечном итоге было отобрано 35, в т.ч. «Дрифт-битва Россия – Япония PrimringD1», фестиваль «Лето на Русском», Тихоокеанский туристский форум, День тигра, День ВМФ. Многие из проектов получили высокую оценку Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Тем не менее представленный календарь вызвал немало вопросов у экспертов.

«Непонятно, по какому принципу отбирались мероприятия, – говорит зампредседателя экспертного совета по туризму при губернаторе Приморья Ирина КУШНАРЕВА. - Давайте представим себя на месте туриста, который желает быть либо в роли зрителя, либо в роли участника события. При этом значительная часть заявленных мероприятий проходит на центральной площади Владивостока, где нет условий для создания зрительских трибун. И почему к событийному туризму отнесен, например, форум по морскому туризму? Это закрытое конгрессно-выставочное мероприятие, на которое требуется предварительная регистрация, где не больше 90 посадочных мест и где решаются узкие проблемы отрасли, - потока туристов оно явно не принесет. И подобных примеров немало. Поэтому пока календарь - это всего лишь набор мероприятий, который нужно не просто доработать, а полностью пересмотреть».

По мнению замдиректора Приморской государственной картинной галереи Светланы РУСНАК, «отдельных мероприятий событийного туризма в Приморье много, но многие не дотянуты до уровня турпродукта, вот и получается, что события есть, а туристов нет. Нам явно не хватает хороших проектных семинаров, которые бы помогли доводить событие, будь то кинофестиваль, фестиваль моды, спортивное мероприятие, до качественного турпродукта».

«Надо определить якорные мероприятия, которые действительно могут привлечь внимание туристов к Приморью, и на их основе заранее сформировать событийные календари на 2017 и 2018 годы», - выразила пожелание экспертов председатель Общественного экспертного совета по туризму при губернаторе Приморского края Ольга КУДРЯВЦЕВА.

Все должно работать в «узоре»

Владивосток – один из пяти российских городов, куда заходят круизные суда, и событийный календарь может стать одним из инструментов аргументации для круизных операторов. В этом году приморская столица в период с марта по октябрь примет пять лайнеров. Как максимально эффективно использовать этот ресурс?

О готовности Владивостокского морского терминала к приему этой категории туристов, в том числе в сотрудничестве с ТИЦ Приморского края, рассказал его директор Валерий НАГОРНЫЙ. По его словам, для гостей будут установлены информационные стойки, где можно будет почерпнуть информацию как о Приморье и его столице, так и об объектах, находящихся в пешей доступности от терминала. Проведен тщательный отбор участников ярмарки «Сделано в Приморье», помимо продажи сувениров туристов ждут различные дегустации, мастер-классы и концертные номера. Однако необходимо формировать и специальные мероприятия и акции, такие как welcome-церемонии.

«Когда были первые заходы лайнеров, welcome-церемонии устраивала администрация г. Владивостока, но это вызвало потребительское отношение со стороны туркомпаний и превратилось в игру в одни ворота. Если на туристах зарабатывает турбизнес, то почему расходы должны ложиться исключительно на администрацию города? Мы за взаимодействие, но продуманное и конструктивное», - справедливо заметил начальник управления международных отношений и туризма администрации г. Владивостока Алексей КУШНИР.

«Заход круизных лайнеров может стать отправной точкой для развития событийного туризма, но требуется понять, как это все иерархически выстроено, ответственность не должна лежать исключительно на морском терминале или туристических компаниях, - говорит Светлана Руснак. - В рамках того или иного события все должно работать «в узоре»: безопасный город, Гостеприимный город с акциями «Улыбайся», город с роскошными художественными коллекциями, город с интересной историей и т.д. Успех будет зависеть от того, создает «узор» партнер или не создает. И круглые столы нужны для того, чтобы достичь более слаженного взаимодействия. Эффективность событийного мероприятия зависит в т.ч. и от того, как этот проект финансируется. И если организовывать, например, городской фестиваль захода круизных лайнеров, то логично предположить, что заказчиком welcome-церемонии должен быть не только терминал, но и город, другие заинтересованные в развитии туризма структуры и предприятия. На предыдущем круглом столе был хороший посыл: туризм должен стать экономически эффективным. А для этого нужно понять, где у того или иного проекта капитализируется доход и кто его может получить. В этом году город примет пять лайнеров. Давайте с каждым заходом проводить мониторинг, анализировать состав участников культурных площадок и хотя бы к пятому лайнеру сработаем все в одном «узоре».

Как повысить степень дружелюбности

Участники круглого стола предложили шире информировать горожан о заходах лайнеров и той пользе для города, в том числе экономической, что они приносят. Пока же уровень гостеприимства по отношению к туристам оставляет желать лучшего.

Светлана Руснак предложила разработать акцию под условным названием «Улыбайся!», в которую может включиться каждый горожанин в день захода круизного лайнера. Легко присоединяемый формат может объединить торговые точки, объекты культуры и всех желающих жителей города.

«Вы правы, Владивосток - город недружелюбный, причем по отношению не только к иностранным гостям, но и к самим себе, - соглашается с экспертами Алексей Кушнир. - Так, мы можем разрабатывать сколь угодно привлекательные пешеходные маршруты для туристов, но нужно, чтобы в центре города можно было свободно ходить по тротуарам, которые сегодня заставлены автомобилями. Надеюсь, в следующем году бюджет позволит нам закупить специальные ограждения и разгрузить центральные улицы от машин. Что касается отношения горожан к туристам, то, безусловно, будем усиливать информационно-разъяснительную работу. Пока, к сожалению, проявление ксенофобии к иностранным туристам отмечается даже на уровне крупного бизнеса. Представители крупных китайских компаний с миллиардными оборотами признаются, что во Владивостоке к ним относятся как к торговцам со Спортивной, что уж говорить об обычных туристах. В целом же, говоря о событийном туризме, не стоит концентрироваться исключительно на круизных заходах. Все же основная масса иностранных гостей города – жители Поднебесной, и нужно активнее работать с турфирмами, которые привозят китайских туристов».

Тем временем 18 марта Владивосток принял первый в этом году круизный лайнер – Artania – и уже начал готовиться к новым визитам: в мае их будет сразу два – 15-го к нам зайдет Nippon Maru, 18-го - Costa Victoria. 17 июля город примет Sun Princess, 20 октября - Pacific Venus. Станет ли заход круизных лайнеров еще одной точкой роста для событийного туризма края, увидим позже.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.