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Бизнесу: как сохранить клиентов при переезде

22 Марта 2016, 12:51 | Приморье

Бизнес часто сталкивается с тем, что при переезде сложно сохранить привычный для клиентов номер телефона. Это происходит, когда «старый» оператор связи на новом месте услуг не предоставляет. Или предоставляет, но с другим номером.

При смене контакта компания рискует потерять самых ценных, постоянных клиентов. Набрав знакомый номер, они услышат, что он не обслуживается, или попадут в другую организацию. Наиболее настойчивые найдут новый номер в интернете, потратив лишнее время. Остальные решат, что компания закрылась, и обратятся к конкуренту.

Чтобы сохранить лояльных клиентов и застраховаться от подобных ситуаций в будущем, бизнесу нужна телефонная система, обеспечивающая легкий перенос номеров. Но ее внедрение потребует дополнительных расходов, которых при переезде и так хватает.

Решить все три задачи сразу – сохранить постоянных клиентов, уменьшить зависимость от оператора связи и сократить затраты на телефонию – можно с помощью Виртуальной АТС Mango Office. Для ее использования нужны только телефоны (или компьютеры с гарнитурой) и доступ в интернет. Благодаря этому бизнес экономит на внедрении и поддержке решения, избегает риска остаться без связи из-за выхода офисной АТС из строя.

Компания и виртуальная АТС, которую она использует, соединены через интернет. После переезда телефоны подключаются к сети – и связь работает, как раньше. А привязав к виртуальной АТС «старый» номер, бизнес сохранит и его, и своих постоянных клиентов.

Кроме того, с Виртуальной АТС Mango Office бизнес получает полезные инструменты для работы с клиентами и контроля сотрудников: голосовое приветствие и голосовое меню, запись разговоров, автоответчик, который включается в нерабочее время, статистику принятых и пропущенных звонков. При этом с настройкой АТС справится собственник компании или руководитель бизнес-подразделения без помощи технического специалиста.

Виртуальную АТС Mango Office используют свыше 30 000 предприятий, от ИП до сетевых компаний федерального масштаба. Mango Office предоставляет услуги и телефонные номера в 20-ти городах России, в которых имеет лицензию оператора и собственный узел связи. Вместе с непрерывным техническим контролем сети это обеспечивает качество и надежность связи.

Подключение Виртуальной АТС Mango Office и настройка телефонов укладывается в 1 день. Клиенты компании получают бесплатную круглосуточную техническую поддержку.

Узнать о возможностях и стоимости Виртуальной АТС Mango Office можно на сайте компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: связь  атс mango office  бизнес 



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