Дорогам Приморья Япония не указ

Надежды приморских дорожников войти в весну с минимальными потерями, как было в прошлом году, не оправдались, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Весенние снегопады и оттепели, чередующиеся с заморозками, разрушают дорожное покрытие улиц Владивостока буквально на глазах. Там, где еще вчера была лишь небольшая трещина в асфальте, сегодня зияет приличная выбоина, а заполнившая щель вода, превращаясь ночью в лед, завтра сделает ее полноценной ямой.

Проблема отсутствия во Владивостоке ливневой канализации, из-за чего дороги в буквальном смысле слова смываются потоками воды, далеко не нова. О грязи на городских улицах, возникающей по причине выноса дождевых стоков на проезжую часть, газета «Далекая окраина» писала еще при царе. Потом об этом же писали большевики и коммунисты, перестроечные демократы, а теперь пишем мы. Вероятнее всего, на эту тему будут писать еще несколько будущих поколений журналистов, если, конечно, вдруг не случится чуда и в городе внезапно не возникнет иная система, по-другому относящаяся к дорожной инфраструктуре.

Представитель одной из таких систем - руководитель группы по сохранению дорог в холодных регионах японского Государственного НИИ гражданского строительства Такуми ХОСИ два месяца назад выступал во Владивостоке с лекцией, в которой рассказывал об опыте Страны восходящего солнца по содержанию дорог. И, как следовало из некоторых положений его доклада, одним из главных японских рецептов поддержания дорог в рабочем состоянии является именно устранение разрушающего влияния воды на дорожное покрытие на всех стадиях: от проектирования до текущей эксплуатации.

Чтобы вода не попадала на проезжую часть, помимо выпуклого профиля дороги в городах Японии повсеместно используются каналы для отвода дождей и талых вод. Многочисленные небольшие по размерам коллекторы собирают стоки в более крупные резервуары, которые, в свою очередь, объединены в гигантскую сеть, способную быстро и незаметно вывести большие объемы воды с улиц, не позволяя бесхозным ручьям просто так смывать дорожное полотно. Трещины и другие дефекты асфальта оперативно заделываются во избежание их разрастания и полного разрушения покрытия. Постоянная диагностика и профилактика позволяют значительно продлить сроки эксплуатации дорог и сэкономить уйму средств на капитальных ремонтах.

Эти азбучные истины профессора Такуми Хоси были адресованы аудитории, большинство которой составляли сотрудники городской и краевой администраций, так или иначе причастные к дорожному строительству во Владивостоке. Чиновники что-то записывали в своих блокнотах, изучали специально распечатанные для них на русском языке страницы японской презентации, и в целом, действительно, производили впечатление весьма заинтересованных персон. Со стороны могло показаться, что наши люди в самом деле проникаются идеей разумного и эффективного содержания дорог, однако приход весны и очередные картины залитых мутной грязью улиц Владивостока с разрастающимися на глазах ямами вдребезги разбивают эти иллюзии.

Между тем городская администрация Владивостока еще в 2010 году разработала и приняла пятилетнюю целевую программу по восстановлению системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа, согласно которой к 2015 году, то есть к сегодняшнему дню, почти 300 километров городских ливневых стоков должны быть не только проинвентаризованы и внесены в специальный реестр, но и восстановлены согласно разработанной в рамках программы проектно-сметной документации. На это дело разработчики программы планировали потратить 8,957 млрд рублей, том числе: 886,860 млн рублей из бюджета Владивостокского городского округа и 8 млрд 070,540 млн рублей из краевого бюджета.

Как сообщили «ЗР» в некоммерческой организации «Альянс строителей Приморья», первая часть плана действительно была выполнена. Работы по инвентаризации коллекторов проводились накануне саммита, и реестр городских ливневок худо-бедно был создан. Однако что касается восстановления, то тут дела обстоят много хуже. Во многих районах Владивостока восстанавливать просто нечего и систему ливневой канализации нужно создавать «с нуля», а выделенных на это администрацией средств явно недостаточно.

«Хорошая ливневка стоит дорого, - отметил в беседе с «Золотом Рогом» руководитель «Альянса строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО. - Поэтому во многих случаях при строительстве именно она в первую очередь попадает под сокращение, когда начинается поиск возможных вариантов снижения затрат. Как известно, даже в процессе подготовки Владивостока к такому ответственному мероприятию, как саммит АТЭС в 2012 году, многие застройщики не устояли перед соблазном сэкономить деньги на ливневой канализации, и в результате объекты впоследствии размывало водой во время тайфунов. В качестве примера хорошей ливневки можно привести сеть подземных и наружных коллекторов в районе Светланская - Лазо. Эти сооружения были построены еще до революции 1917 года, однако свою работу выполняют и сейчас, что говорит о качестве постройки.

Но даже самая дорогая ливневка не спасет от снега, если не выполнен правильный профиль дороги, способствующий отводу стоков с проезжей части, а само покрытие сделано из асфальта низкого качества. Плохой асфальт является болезнью не только Владивостока, но и большинства российских городов. Если же при его укладке еще и не соблюдается определенная технология, что у нас происходит сплошь и рядом, то нет ничего удивительного в том, что дорожное покрытие служит недолго, порой его едва хватает на один сезон».

Любому приморскому автомобилисту хорошо известны места, где дорожники используют такой «одноразовый» асфальт. Текущие по дорогам ручьи смывают его точно по тем границам, в которых его укладывали накануне. Во Владивостоке к таким местам относятся улицы Выселковая и Снеговая, Адмирала Кузнецова, Тигровая и множество других, где прошлогодний «ямочный ремонт» в целях экономии делался с помощью лопат, узбеков и одноразового асфальта.

Напомним, в прошлом году на содержание дорог городской бюджет выделял 650 млн рублей, что на 100 млн меньше, чем в 2013 году. В нынешнем же году на ремонт дорог выделено 162 млн рублей, из чего можно сделать вывод о том, что вопросы экономии бюджетных средств в текущей экономической ситуации выходят на первый план. Таким образом, рассчитывать на улучшение качества дорог в ближайшей перспективе явно не следует, а это значит, что финансовые потери автовладельцев от эксплуатации транспорта в тяжелых условиях будут сохраняться.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.