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Андрей Жарский: Оставайтесь лидерами всегда и везде
Участников XI Бизнес-Премии Приморского края приветствует Андрей Жарский, заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России», управляющий Приморским отделением – Официальный партнер Премии:
- Я с легким предвкушением встречаю начало ежегодного конкурса «Бизнес-Премия Приморского края» в этом году. В сегодняшней экономической ситуации это показательное голосование: лидер не поступится ни перед чем, чтобы всегда поддерживать высокое качество продуктов и услуг, достойно оправдывать оказанное ему доверие. Уверен, что профессиональный уровень Бизнес-Премии, который она наработала за многие годы существования, объективная система оценок с привлечением лучших экспертов позволят выявить участников бизнес-сообщества, которые продолжают развиваться и развивать приморскую экономику, предвосхищать ожидания своего клиента.
В случае с Бизнес-Премией можно сказать, что я болею за обе стороны участников конкурса: за клиентов, кто делает свой выбор в пользу определенной компании, которая заслужила их признание. И за компании-участников Бизнес-Премии – с другой стороны. За тех, кто годами подтверждает свою лидерскую позицию, а значит, постоянно совершенствуется, меняется в соответствии с условиями рынка и потребностями клиента, готов конкурировать и предложить лучший продукт, лучший сервис. Невероятно приятно из года в год наблюдать, как многие компании-участники укрепляются в своем статусе победителя, стабильно занимают высокие места в голосовании, тем самым достойно оправдывают доверие клиента, оказанное им.
Сбербанк стремится принимать посильное участие, чтобы в Приморском крае появлялось как можно больше ярких представителей бизнеса. Мы очень тесно работаем с предпринимателями, чтобы обеспечить максимально эффективное обслуживание и развитие компаний. Особое внимание мы уделяем нефинансовым инструментам повышения эффективности предпринимательского дела: многофункциональный портал «Деловая среда», Консалтинговый центр ВЭД, сеть Центров развития бизнеса, на базе которых мы проводим образовательные семинары и консультации. В процессе такого общения, уже изнутри предприятия, видя потребности и приоритеты руководства компании, можно определить успех бизнеса. Еще более отрадный показатель для нас в том, что наш прогноз во многом совпадает с итогами голосования экспертов и приморцев Бизнес-Премии.
Я желаю всем номинантам Премии успеха - оставайтесь лидерами всегда и везде!
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.
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