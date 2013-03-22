Россельхознадзор Приморья уже не знает, какие бы еще услуги навязать бизнесу

Подтвердить законность требований ветеринарной службы и территориального управления Россельхознадзора по Приморскому краю попросили сразу два участника Союза предприятий зообизнеса. Как выяснилось, надзорные ведомства решили заработать на оформлении дополнительных лицензий и свидетельств, не предусмотренных федеральным законодательством.

Согласно обращению членов СПЗ, ветеринарная служба Приморья посчитала, что лицензии на фармацевтическую деятельность и на оказание лечебной помощи животным местным предпринимателям явно недостаточно.

Для того, чтобы предприятия могли торговать лекарственными средствами для ветеринарного применения, а также лечить братьев наших меньших, региональные чиновники предлагают получить еще одну лицензию в местном управлении Россельхознадзора и дополнительное ветеринарное свидетельство. Все услуги, разумеется, платно.

Должностные лица этого ведомства явно игнорируют федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положение о лицензировании фармацевтической деятельности. А зря. Согласно федеральному законодательству, субъектовые ветеринарные службы не имеют права дублировать эти функции.

На фоне необоснованных требований ветеринарных служб, приказ о проверках территориального управления Россельхознадзора выглядит и вовсе издевательством.

В качестве аргументации для проверок чиновники ведомства ссылаются на законы, постановления и приказы. Однако напрочь игнорируют федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» за №61 от 12 апреля 2011 года.

Согласно закону, органом, занимающимся нормативно-правовым регулированием в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения, является Минздравсоцразвития, а для ветеринарного применения – Минсельхоз.

Кроме того, статья 15 федерального закона № 294 гласит: «При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица».

А еще сотрудникам Россельхознадзора, по всей видимости, не дают покоя лавры налоговой инспекции. Иначе чем объяснить требование предъявлять при проверках документы, подтверждающие поступление, выдачу и реализацию товара.

Занимательным кажется и требование «документов, удостоверяющих качество продукции». Получается, что региональный Россельхознадзор пытается взять на себя ответственность не только за безопасность продукции, но и за ее качество, напрочь игнорируя закон «О техническом регулировании».«Чиновники Россельхознадзора требуют оформлять дополнительное ветеринарное свидетельство, которое не предусмотрено федеральным законодательством, – говорит генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

«Но это незаконно. В данном случае необходимо направить жалобу в Центральный аппарат Россельхознадзора, чтобы они разобрались с региональным Управлением». У руководителей многочисленных ветеринарных организаций, членов СПЗ, к территориальному Управлению Россельхознадзора по Приморскому краю вопросов накопилось немало.

По словам генерального директора ООО «Ветзащита» Ивана Степакова, у его организации пока подобных проблем не возникало, но с проявлением подобных излишних инициатив на местах бороться надо обязательно.

«Россельхознадзор – организация, которая должна контролировать исполнение закона, а не заниматься самовольными перегибами на местах, – отмечает Иван Степаков.

«К сожалению, чем дальше от Москвы, тем руководителям больше кажется, что они менее заметны. Это не так. Если существует нарушение регламента обязательно надо обращаться не только в Центральный аппарат Россельхознадзора, но и прокуратуру. Из своего опыта могу сказать, решаются такие вопросы быстро». Сможет ли федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору повлиять на своих региональных коллег, пока неизвестно. А пока члены Союза предприятий зообиснеса действительно собираются перенаправить информацию о нововведениях региональных контролеров в Министерство сельского хозяйства, центральный аппарат Россельхознадзора, прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Может быть, это избавит излишне ретивых чиновников от зуда законотворческих инициатив…

Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением автора текста, а так же правдоподобности сведений изложенных в нем.

Мария ВАСИНА, The Moscow Post.