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Россельхознадзор Приморья уже не знает, какие бы еще услуги навязать бизнесу
Подтвердить законность требований ветеринарной службы и территориального управления Россельхознадзора по Приморскому краю попросили сразу два участника Союза предприятий зообизнеса. Как выяснилось, надзорные ведомства решили заработать на оформлении дополнительных лицензий и свидетельств, не предусмотренных федеральным законодательством.
Согласно обращению членов СПЗ, ветеринарная служба Приморья посчитала, что лицензии на фармацевтическую деятельность и на оказание лечебной помощи животным местным предпринимателям явно недостаточно.
Для того, чтобы предприятия могли торговать лекарственными средствами для ветеринарного применения, а также лечить братьев наших меньших, региональные чиновники предлагают получить еще одну лицензию в местном управлении Россельхознадзора и дополнительное ветеринарное свидетельство. Все услуги, разумеется, платно.
Должностные лица этого ведомства явно игнорируют федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положение о лицензировании фармацевтической деятельности. А зря. Согласно федеральному законодательству, субъектовые ветеринарные службы не имеют права дублировать эти функции.
На фоне необоснованных требований ветеринарных служб, приказ о проверках территориального управления Россельхознадзора выглядит и вовсе издевательством.
В качестве аргументации для проверок чиновники ведомства ссылаются на законы, постановления и приказы. Однако напрочь игнорируют федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» за №61 от 12 апреля 2011 года.
Согласно закону, органом, занимающимся нормативно-правовым регулированием в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения, является Минздравсоцразвития, а для ветеринарного применения – Минсельхоз.
Кроме того, статья 15 федерального закона № 294 гласит: «При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица».
А еще сотрудникам Россельхознадзора, по всей видимости, не дают покоя лавры налоговой инспекции. Иначе чем объяснить требование предъявлять при проверках документы, подтверждающие поступление, выдачу и реализацию товара.
Занимательным кажется и требование «документов, удостоверяющих качество продукции». Получается, что региональный Россельхознадзор пытается взять на себя ответственность не только за безопасность продукции, но и за ее качество, напрочь игнорируя закон «О техническом регулировании».«Чиновники Россельхознадзора требуют оформлять дополнительное ветеринарное свидетельство, которое не предусмотрено федеральным законодательством, – говорит генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.
«Но это незаконно. В данном случае необходимо направить жалобу в Центральный аппарат Россельхознадзора, чтобы они разобрались с региональным Управлением». У руководителей многочисленных ветеринарных организаций, членов СПЗ, к территориальному Управлению Россельхознадзора по Приморскому краю вопросов накопилось немало.
По словам генерального директора ООО «Ветзащита» Ивана Степакова, у его организации пока подобных проблем не возникало, но с проявлением подобных излишних инициатив на местах бороться надо обязательно.
«Россельхознадзор – организация, которая должна контролировать исполнение закона, а не заниматься самовольными перегибами на местах, – отмечает Иван Степаков.
«К сожалению, чем дальше от Москвы, тем руководителям больше кажется, что они менее заметны. Это не так. Если существует нарушение регламента обязательно надо обращаться не только в Центральный аппарат Россельхознадзора, но и прокуратуру. Из своего опыта могу сказать, решаются такие вопросы быстро». Сможет ли федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору повлиять на своих региональных коллег, пока неизвестно. А пока члены Союза предприятий зообиснеса действительно собираются перенаправить информацию о нововведениях региональных контролеров в Министерство сельского хозяйства, центральный аппарат Россельхознадзора, прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Может быть, это избавит излишне ретивых чиновников от зуда законотворческих инициатив…
Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением автора текста, а так же правдоподобности сведений изложенных в нем.
Мария ВАСИНА, The Moscow Post.
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Комментарии
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Псевдоним14:16, 24.03.2013#
Да уж. . . За несколько лет численность этой "службы" увеличилась до 500 (!!!) человек, которые кошмарят нас за наши же деньги. . . Занимают огромное злание на воропаева - 5 этажей. Когда рыбаки воостали против этого беспредела, дымов сделал вид что уходит - и это публично широко обсуждалорсь. А вот вернулся как-то тихо и незаметно и вновь начал натраливать своих бойцов на бизнес, с торговли до сельхозпредприятий. вообще то круг вопросов ветслужбы ограничен, но эти гребаные ветеринары лезут везде, и все это происходит с попустительства прокуратуры. а ведь именно прокуратура должна прежде всего контролировать госудасртвенные надзорные структуры. а у нас все наооборот - прокурорскте вместе с надзорниками травят и доят бизнес. бардак этот прекратит кто-нибудь????????????
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1234510:09, 25.03.2013#
А чё, пусть изобретают, что угодно: виднее будет, кто есть кто. Время, знаете ли, такое: всё выходит наружу, - кто патриот, а кто и пятая колонна. Те, кто вредят стране, должны быть ей известны. Дерзайте! Творите! А в чью пользу эта деятельность - Господь, время и народ разберутся.
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Еще разобраться бы с оказанием платных услуг этой организацией и направлением потоков полученных от этого наличных средств.